معني نقل الموظفين في الخصخصة وشروط نقل الموظف وراتب الموظف بعد النقل. حيث إنه منذ أن قامت الحكومة داخل المملكة العربية السعودية بالإعلان مؤخراً عن تطبيق نظام الخصخصة في المملكة. كما تم دخوله في إطار التنفيذ في معظم القطاعات العامة وتحويلها إلي إدارة القطاع الخاص. فقد بدأ أغلب المواطنين بالقيام بعمليات البحث العديدة عن تعريف التخصيص وأهميته وكذلك نقل الموظفين والراتب. ولهذا سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض المقصود بنقل الموظفين والشروط المطلوبة وكذلك الراتب المتوقع بعد النقل. كما يمكنك التعرف أيضاً على القطاعات المستثناة من تطبيق الخصخصة في المملكة وأهداف الخصخصة وما سلبياتها

معني نقل الموظفين في الخصخصة

تعمل الحكومة داخل المملكة العربية السعودية جاهدة من أجل تنشيط الإقتصاد الوطني وتعزيزه. كذلك سعياً من الحكومة لتحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي الإرتقاء بالإقتصاد الوطني. ولذلك فقد قامت الحكومة بالبدء في تطبيق نظام التخصص. وما يقصد بالتخصيص هو تخلي الحكومة عن السيطرة على بعض من القطاعات التي تسيطر عليها. كما تقوم بتحويلها إلي سيطرة القطاع الخاص. مما يؤدي إلى زيادة تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين وكذلك تعزيز الاقتصاد الوطني داخل المملكة. لذلك يبحث الموظفين في المملكة عند المقصود بالنقل بعد الخصخصة، وهو ما يقصد به انتقال التبعية للموظف الذي يعمل في القطاع العام تحت نظام الخدمة المدنية إلي القطاع الخاص وفق نظام العمل. كما يتم قبل نقل الموظف تخييره ما بين النقل إلي القطاع الخاص أو التحول إلي التقاعد أو التقاعد المبكر.كما يمكنك التعرف أيضا على سلم رواتب الموظفين بعد الخصخصة والعلاوة السنوية والترقيات بعد الخصخصة

شروط نقل الموظفين في القطاع الحكومي داخل التخصخص

عندما يتم تخيير الموظف بعد الخصخصة ما بين التحول إلى التقاعد أو النقل إلي القطاع الخاص. وعند موافقة الموظف على النقل إلي القطاع الخاص يتم عمل عقد ما بين الموظف والقطاع الجديد. كما يقوم هذا العقد على مجموعة من الشروط والتي يمكننا توضيح هذه الشروط كما يلي :

ينبغي ضم الفترة التي خدمها الموظف تبعا للتقاعد المدني إلي فترة الخدمة الجديدة التابعة للتأمينات.

كما يجب ألا يقل الراتب الجديد للموظف داخل القطاع الخاص عن الراتب الذي كان يتقضاه قبل النقل.

وكذلك يحب تعويض الموظف عن الإجازات تبعا للنظام الذي كان يخضع له قبل النقل.

يحصل الموظف عن مكافأة تقدر ب16٪ من راتبه الأساسي على كل سنة من الخدمة قبل النقل

راتب الموظف بعد الخصخصة

من الجدير بالذكر أن الراتب الذي سوف يتقضاه الموظف بعد النقل أمر هام ويشغل بال كثير من الموظفين. وكذلك الموظفين التي تعمل داخل القطاعات التي سوف يتم تخصيصها. ولهذا فقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوضيح أن عند موافقة الموظف على النقل سوف يحصل على نفس الراتب. سواء كان الراتب الأساسي أو الراتب الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل النقل على أساس مدة الخدمة التي قضاها داخل القطاع.