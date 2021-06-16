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عمر شويل - جدة وفق ما تنتهجه المملكة العربية السعودية من سياسات تطوير وإعانة للمواطنين السعوديين تحت مظلة 2030 ، فإن حكومة المملكة تسعي لتطبيق أحد مبادئ حقوق الإنسان وخاصة مرحلة الشباب في رحلة البحث عن عمل ، وفي هذا الصدد يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية هدف بتقديم إعانة مادية للباحثين عن عمل من حاملي الجنسية السعودية ضمن مرحلة الشباب وذلك لفترة زمنية وبقيم مالية معينة ضمن ضوابط وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة ، ومن خلال مقال اليوم نتعرف علي رابط تقديم إعانة البحث عن عمل من صندوق هدف والشروط والخطوات وقيمة الإعانة ، وبرنامج إعانة البحث عن عمل مدعوم ببرامج تطوير وتأهيل الباحثين عن عمل لمواكبة سوق العمل السعودي وإيجاد فرص عمل لهم من خلال التسجيل في منصة التطوير المهني الإلكترونية.

رابط تقديم إعانة البحث عن عمل من صندوق هدف والشروط والخطوات وقيمة الإعانة

تقدم منصة هدف الإلكترونية برنامج إعانة البحث عن عمل للعاطلين من الشباب السعودي لفترة زمنية قد تصل إلي خمسة عشر شهراً وذلك عن طريق التسجيل بالبرنامج عبر المنصة باتباع الخطوات التالية :

يقوم الباحث بالدخول علي موقع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف.

ثم يقوم الباحث بتقديم طلب إعانة عن طريق الموقع الإلكتروني للمنصة.

بعد ذلك يقوم الباحث بتسجيل كافة البيانات المطلوبة منه.

بعدها سيقوم الموقع بمراجعة كافة البيانات الخاصة بصاحب الطلب وإصدار قرار الإعانة.

اشتراطات التقدم للبرنامج

عن طريق الموقع الرسمي لصندوق تنمية الوارد البشرية هدف ، يمكن الاطلاع علي قائمة شروط الحصول علي الإعانة كالآتي :

أولاً أن يكون المتقدم من أبناء الجنسية السعودية ومقيم بصورة دائمة داخل المملكة.

يشترط أن يتراوح السن الخاص بالمتقدم للبرنامج بين عشرون وأربعون عاماً وقت تقديم طلب الإعانة.

أيضاً يشترط إثبات عدم حصول المتقدم علي أي معاش من الحكومة السعودية.

كما يشترط عدم تملك صاحب الطلب لأي سجل تجاري.

قيمة الإعانات وفق برنامج صندوق هدف

وضح صندوق تنمية الموارد البشرية قيمة مستحقات الإعانة للمستفيدين المنطبق عليهم الشروط بالآلية التالية :

2000 ريال سعودي خلال مدة أربعة شهور الأولي من برنامج الإعانة.

1500 ريال سعودي عن الأشهر من الخامس إلي الثامن.

1000 ريال سعودي عن الأشهر من التاسع وحتي الثاني عشر.

750 ريال سعودي عن الأشهر من الثالث عشر وحتي الخامس عشر.

ويستطيع أبناء المجتمع السعودي الحصول علي فرص عمل عن طريق التسجيل في منصة قوي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.