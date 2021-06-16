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كيفية التسجيل في منصة أنعام وطريقة التقديم والشروط والأوراق المطلوبة ، منصة هي منصة تابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية. المنصة تخدم المستفيدين من الثروة الحيوانية في السعودية. كما تهدف المنصة إلى تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطنون إلكترونيًا. ومن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة أنعام ما يلي: تقوم المنصة بتلقي طلبات استيراد المواشي برنامج دعم صغار مربي المواشي ،هذا البرنامج الذي يقدم الدعم لصغار مربي المواشي هو برنامج تنموي لمن يرغب في تربية المواشي ويهدف إلى زيادة وتوفير الثروة الحيوانية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الثروة الحيوانية.
كيفية التسجيل في منصة أنعام
من يرغب في التسجيل في منصة أنعام ، عليه القيام ببعض الخطوات ، وهي كالتالي:
- أولاً ، سيذهب إلى منصة أنعام الإلكترونية .
- ثم اضغط على تسجيل جديد.
- ستظهر نافذة يتم فيها ملء البيانات التالية: (نوع مقدم الطلب- نوع الوثيقة-الاسم بالعربي – الاسم باللغة الإنجليزية – رقم الهوية الوطنية – جنسية – اسم المستخدم و كلمة السر – تأكيد كلمة المرور المنطقة والمقاطعة والعنوان – رقم الهاتف المحمول – اللغة الافتراضية – بريد إلكتروني – إرفاق صورة شخصية لمقدم الطلب )
- وبالتالي ، سيكون لمقدم الطلب حساب شخصي على منصة أنعام ، يمكن من خلاله التقدم للحصول على الدعم
شروط التسجيل في برنامج دعم صغار مربي الماشية
يجب على جميع المستثمرين والمستفيدين من الثروة الحيوانية والراغبين في التقدم لبرنامج دعم صغار الماشية استيفاء بعض الشروط قبل التقديم في المملكة العربية السعودية، وهذه الشروط هي كما يلي:
- أن يكون المتقدم من مربي المواشي الصغيرة في السعودية.
- ألا يكون المتقدم يعمل في وظيفة حكومية أو قطاع خاص.
- الا يكون مقدم الطلب في السجن أو محبوسًا.
- ألا يكون المتقدم مقيما في ملجأ حكومي.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة.
- أن يكون المتقدم قد حصل مسبقًا على بطاقة صحية بيطرية.
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يجب على مقدم الطلب قبول جميع الشروط والالتزام بها.
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أن يكون لدى مقدم الطلب حساب مصرفي نشط باسمه.
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يجب تقديم الطلب أو من خلال البوابة الإلكترونية أو من خلال التطبيق الخاص بالمنصة.
كيفية تسجيل طلب الحصول على دعم صغار مربي الماشية
يمكنك التسجيل وطلب الدعم لصغار مربي المواشي من خلال الخطوات التالية:
- أولاً ، ستذهب إلى موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
- ثم اضغط على أيقونة (طلب الخدمة).
- ثم أدخل رقم الهوية وكلمة المرور ورقم الماء في الحقول المخصصة لهم.
- انقر فوق خيارات المستخدم ، ثم اختر إرسال طلب الدعم. من الصفحة الرئيسية ، ستحدد موقعك وتدخل حساب IBAN ، ستظهر نافذة بها رسالة تحتوي على الشروط والأحكام ، اضغط على أوافق على التعهد ، ثم اضغط على إرسال.
- تظهر رسالة تخبرك بأنك أرسلت طلب الدعم بنجاح. ستقوم الوزارة بفحص الطلب ودراسته ومن ثم ستكون ودودًا معك لقبوله أو رفضه.
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