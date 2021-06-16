50000 ريال بدون كفيل وبأقل راتب مع تمويل شركة إمكان

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50000 ريال بدون كفيل مع التمويل الشخصي الميسر، من شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية، حيث توفر الآن شركة إمكان حلول تمويلية متنوعة وبشروط بسيطة جدا ًً، حيث يستطيع جميع العملاء العاملين بالقطاع الحكومي وشبة الحكومي والخاص والعسكري، طلب القرض الميسر لدى شركة إمكان بالمملكة، ومن خلال هذا المقال ثقفني سوف نعرض لكم عزيزي القارئ كل تفاصيل التمويل الشخصي من شركة إمكان.
50000 ريال بدون كفيل وبأقل راتب مع تمويلك من شركة إمكان
شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية، توفر عروض تمويلية جديدة بشروط ميسرة، حيث توفر تمويل شخصي ميسر ، وتمويل شخصي إضافي أيضاً، وكل هذه الحلول التمويلية تتميز بأنها لا تتعارض مع ضوابط الشريعة الإسلامية، وتوفر أيضاً شركة إمكان إمكانية حاسبة قيمة التمويل من خلال الخطوات التالية
- على العملاء الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة إمكان للتمويل.
- الدخول على حاسبة التمويل.
- يتم تحديد مبلغ التمويل المراد الحصول عليه.
- ثم تحديد فترة سداد التمويل.
شروط التمويل الميسر من شركة إمكان للتمويل
وضعت شركة إمكان للتمويل شروط ميسرة ومرنة، لكي يتمكن العملاء من الحصول على التمويل بعد توافر الشروط التالية وهي
- تمويل شركة إمكان الميسر متاح للمواطنين العاملين ، بالقطاع العسكري والعاملين بالقطاع الحكومي والخاص، ومتاح للمواطنين المتقاعدين.
- يشترط أن يكون المواطن المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي.
- يشترط أن يكون المواطن المتقاعد يحصل على دخل شهري لا يقل عن 1900 ريال سعودي.
- يتم احتساب نسبة استقطاع 45 % .
- إذا كان الدخل الشهري يتعدى 25 ألف ريال سعودي يتم استقطاع نسبة 50%.
- لابد أن يكون المتقدم سنه لا يقل عن 21 عام، ويشترط أن يكون السن لا يزيد عن 60 عام.
مزايا التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة
قرض شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية، هو تمويل ميسر وبه العديد من المزايا، لكي يتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة
- يتميز التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان للتمويل، بفترات سداد مرنة ومجدولة تبدأ من 3 أشهر إلى 24 شهر.
- تمويل شركة إمكان للتمويل متاح دون الحاجة إلى كفيل أو ضامن.
- مبلغ تمويل شركة إمكان يبدأ من 5000 ريال سعودي، ويصل حتى 50000 ريال سعودي.
- التمويل الشخصي الميسر من شركة إمكان، متاح لكل العملاء بجميع القطاعات بالمملكة.
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