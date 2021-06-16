والد الزميلة .. شريفة المالكي .. إلى رحمة الله

دوت الخليج – جدة : هيئة التحرير إنا لله وإنا إليه راجعون…انتقل إلى رحمة الله تعالى والد الزميلة شريفة المالكي ..مديرة محافظة الطائف , بعد معاناة طويلة من المرض أسرة تحرير ” دوت الخليج “ تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة للزميلة ” شريفة المالكي ” داعين الله العلي القدير أن يتقبله بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته , وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

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