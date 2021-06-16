شروط قرض متناهى الصغر بنك التنمية الاجتماعية وخطوات التقديم

شروط قرض متناهى الصغر المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية بدون فوائد للراغبين في بداية مشروع حر لتملك مشاريعهم والتقدم في سوق العمل وأيضا القرض متاح للأصحاب الحرف والمهن، ويعمل بنك التنمية الاجتماعية على تقديم المساعدة المالية والرعاية لبدء المشاريع المنتهية الصغر التي تساعد في تقدم اقتصاد المملكة، ويتم التعاون مع عدة جهات الراعية منها معهد ريادة الوطني للأعمال ومركز الجبيل للتنمية الصناعي ومؤسسة نماء المنورة حيث يصل مبلغ التمويل إلى 300 ألف ريال سعودي، ويعتبر بنك التنمية من اهم بنوك التي تقدم التمويل لجميع فئات المجتمع من المواطنين والأرامل والمطلقات وكذلك المتقاعدين لذلك يهتم الأغلب التسجيل في الضمان الاجتماعي للاستفادة من الخدمات والقروض ومنها شروط الضمان الاجتماعي للمتزوجات والمطلقات والعزباء 1442.

شروط قرض متناهى الصغر بنك التنمية الاجتماعية

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. لا يقل العمر عن 21 عاما ولا يزيد عن 65 عاما. يشترط التفرغ لتشغيل مشروعه أو تعيين مدير للمشروع سعودي ذو خبرة وكفاءة. يكون الوضع المالي والائتماني جيد للمتقدم للحصول على التمويل.

تعبئة نماذج التقديم الخاصة بكل برنامج واستكمال المتطلبات الأخرى المتعلقة بإتمام عملية التقييم. أن يكون ضمن المشاريع التي يمولها البنك ويكون له قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. يجب أن يكون المشروع جديد أو تحت التأسيس لم يمضي على تشغيله أكثر من 3 سنوات. ألا يتجاوز مبلغ التمويل 300 الف ريال. تقديم ضمانات السداد بما لا يقل عن 50% من قيمة التمويل يتم دفع رسوم الخدمة واجتياز المقابلة الشخصية.

خطوات التقديم على قرض متناهى الصغر

الدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية الرسمي. اختيار نوع الدعم المناسب ومكان تقديم الطلب. يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشريك البنك وقدم الطلب. يراجع شريك البنك الطلب الإلكتروني ويوافق عليه. ثم إرسال الطلبات الموافق عليها بشكل إلكتروني للبنك. يتابع المتقدم حالة الصرف من خلال بوابة البنك. وصول إشعار للمتقدم برسائل جوال في حالة صرف الدفعة.

والجدير بالذكر أن رسوم التقديم على القرض تكون مجاني دون رسوم أدارية ويستغرق الموافقة على القرض 30 يوم ويقدم القرض إلى المواطنين وأيضا رجال الأعمال حيث يتم تقديم أيضا تمويل المشاريع الناشئة وشروط تمويل الأسر المنتجة بنك التنمية الاجتماعية يصل إلى 50 الف ريال سعودي.