بأقل راتب وبدون كفيل تمويل 2000000 ريال بفترة سداد ميسرة لدى إمكان

بأقل راتب وبدون كفيل تمويل شخصي مرن من شركة إمكان للتمويل بالسعودية، تقدم حالياً شركة إمكان نوعين من التمويل الشخصي للأفراد، تقدم التمويل الشخصي الميسر والتمويل الشخصي الإضافي، وكلاهما متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، وتتميز تلك القروض المالية بأنها لا تشترط وجود كفيل، ويمكن الآن معرفة كافة تفاصيل التمويل الإضافي من شركة إمكان للتمويل من خلال مقال اليوم بموقع ثقفني.

بأقل راتب وبدون كفيل تمويل إضافي من شركة إمكان للتمويل

بأقل راتب شهري الآن يستطيع العملاء الحصول على قرض مالي إضافي، كن شركة إمكان والذى لا يشترط لوجود كفيل للحصول على التمويل والذى يتميز بالآتي

يتميز التمويل الشخصي الإضافي من شركة إمكان، بأن التمويل بدون كفيل.

القرض الإضافي من إمكان يتميز بأنه تمويل بفترات سداد مرنة، تبدأ من سنه وتصل فترة السداد إلى 5سنوات.

العملاء العاملين بالقطاع الحكومي والعاملين بالقطاع شبة الحكومي، يحصلون على تمويل بقيمة 2 مليون ريال سعودي.

ويستطيع العملاء العاملين بالقطاع الخاص، الحصول على تمويل يصل قيمة إلى 1500000 ريال سعودي.

شروط طلب التمويل الإضافي من شركة إمكان للتمويل بالسعودية

شركة إمكان هي أحد الشركات التابعة لإشراف البنك المركزي السعودي، والتى توفر حلول تمويلية ميسرة وجديدة، وتلك العروض التمويلية متوفرة بشروط ميسرة وهي

1900 ريال سعودي هو الحد الأدنى للدخل الشهري للعميل المتقاعد.

2000 ريال سعودي هو الحد الأدنى للدخل الشهري للعميل طالب التمويل.

20 عام هو الحد الأدنى لعمر العميل المتقدم لطلب القرض الإضافي، و60 عام كحد أقصى لعمر العميل المتقدم.

لابد أن يكون المتقدم المتقاعد عمره لا يزيد عن 70 عام.

رقم خدمة عملاء شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية

يستطيع جميع العملاء التواصل مع شركة إمكان للتمويل، من خلال عدة قنوات للتواصل مختلفة، فيمكن التواصل من خلال الإتصال على الرقم 920011038 ويمكن التواصل من خلال البريد الإلكتروني التابع لشركة إمكان.