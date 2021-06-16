نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك السعودي للاستثمار وفتح حساب الراتب وأهم مميزاته وشروطه في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد البنك السعودي للاستثمار من البنوك التي تحرص على تقديم أفضل الخدمات المتنوعة للعملاء والتي تتسم بالسهولة واليسر في كافة المعاملات والإجراءات ومن خلال هذا المقال نقدم لكم مميزات وشروط فتح حساب الراتب بالمصرف والذي يقدم لخدمة العملاء الذين يتم تحويل راتبهم إلى البنك حيث يحرص البنك على تيسير الخدمات المقدمة منه.

البنك السعودي للاستثمار وفتح حساب الراتب وأهم مميزاته

يوجد عدد كبير من المميزات التي يحصل عليها العميل عند فتح حساب الراتب ببنك الاستثمار وجاءت أهم تلك المميزات كالتالي:

الحساب متعدد العملات حيث يتوافر بالريال السعودي واليورو والدولار الأمريكي.

الحساب متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

سهولة الإجراءات حيث يتم الانتهاء من فتح الحساب في 25 دقيقة فقط.

الحصول على دفتر شيكات.

يتم فتح الحساب بدون دفع اي رسوم إدارية.

التمكن من إجراء التحويلات المحلية والدولية.

الحصول على كشف حساب خاص بحسابك في المصرف.

إمكانية سداد كافة فواتير مختلف الخدمات عبر سداد.

لا يتطلب ضرورة إيداع مالي بمجرد فتح الحساب.

الحصول على نقاط وااو.

الحصول على بطاقة الصراف الآلي مدي وبطاقة أخري لأحد أفراد العائلة مجاناً.

يكون الحد الأدنى للاستثمار خمسون ألف ريال سعودي.

ويكون الحد الأدنى لمدة الاستثمار هي ثلاثة شهور لمبلغ الاستثمار الذي يتراوح بين خمسون ألف إلى مائة ألف ريال سعودي.

شروط فتح الحساب بالمصرف

هناك شروط يجب توافرها في العميل الراغب في فتح حساب الراتب بالمصرف إذا كان مواطناً أو مقيماً وجاءت تلك الشروط كما يلي:

لا يقل عمر العميل المتقدم لفتح الحساب عن ثمانية عشر عاماً.

يحق للسعوديين من عمر خمسة عشر عاماً فتح الحساب شرط وجود هوية وطنية سارية.

بالنسبة لمواطني دول التعاون الخليجي يتطلب جواز سفر ساري وعنوان دائم لهم بالمملكة يتم إثباته من خلال أحد فواتير الخدمات الحكومية.

للمقيمين من الجنسيات الأخرى يتطلب وجود إقامة ذات صلاحية سارية.

ومن المستندات التي يتطلبها البنك هي تعبئة نموذج طلب فتح الحساب وخطاب تحويل الراتب للبنك موضح به قيمته وتاريخ بدء التحويل ورقم الحساب وبطاقة الهوية الوطنية سارية وبالنسبة للمقيمين لابد من وجود خطاب تعريف من الكفيل.