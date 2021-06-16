نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي الوزارات التي سوف تخصص في السعودية وآلية تطبيق النظام في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هي الوزارات التي سوف تخصص في السعودية؟ يرغب جميع المواطنين السعوديين في معرفة إجابة هذا السؤال ويمكنك من خلال موقعنا ثقفني معرفة كل ما تريد عن نظام الخصخصة الجديد وتخصيص التعليم. حيث أنه تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء السعودي على تطبيق نظام الخصخصة في عدد من القطاعات الحكومية في شهر مارس الماضي. وتشمل الخصخصة بعض الوزارات والمؤسسات العامة، وذلك وفقاً لتطوير ورؤية المملكة العربية السعودية في عام 2030، وفي هذا المقال نقدم لكم الوزارات التي سوف تخصص في المملكة. وكذلك الوزارات المستثناة من قرار الخصخصة.

نظام التخصيص في السعودية

نظام التخصيص في السعودية هو عبارة عن تغيير في إدارة وملكية المؤسسة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، ويتم ذلك وفقاً لآليات السوق والمنافسات. ويتم تطبيق عدد من الأساليب والشروط التي تتراوح بين البيع الجزئي أو الكلي والتمويل والتشغيل والإيجار. ولذلك اتجهت الحكومة السعودية إلى خصخصة بعض القطاعات. من أجل تعظيم دور ونسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. حيث يهدف هذا النظام إلى زيادة نسبة القطاع الخاص من 45% إلى 65% من الإنتاج المحلى في الفترة القادمة، ويعد ذلك بمثابة خدمة مقدمة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص.

ما هي الوزارات التي سوف تخصص في السعودية

أعلنت الحكومة السعودية عن القطاعات التي سوف يتم خصخصتها في الفترة القادمة، وتتضمن هذه القطاعات بعض الوزارات، وفيما يلي الوزارات التي سوف تخصص في السعودية:

وزارة الإسكان

وأيضاً وزارة التعليم.

وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات.

وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وكذلك وزارة الصحة.

وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وزارة النقل والمواصلات.

وكذلك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وزارة الداخلية.

وزارة المالية وتشمل المنظومة المالية.

وأيضاً وزارة الطاقة.

قطاع النقل العام.

وزارة الرياضة

وكذلك وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وزارة الحج والعمرة.

وزارة الإعلام.

ما هي الوزارات المستثناة من التخصيص في السعودية

الجدير بالذكر أنه يوجد بعض القطاعات التي تم استثنائها من الخصخصة في السعودية، وتشمل بعض الوزارات وهي كالتالي: وزارة القضاء والعدل، والقوات المسلحة، والكليات العسكرية، والقطاعات الأمنية، ويأتي ذلك وفقا لقرار رئاسة الوزراء التي تم الإعلان عنه مؤخرا بشكل رسمي.

شروط نقل الموظفين لنظام التخصيص

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية ضمنت للموظفين السعوديين حقوقهم بعد التحول لنظام التخصيص في معظم القطاعات بالمملكة، حيث فرضت بعض الشروط الهامة التي توثق وتضمن حق الموظف، ومن هذه الشروط ما يلي:-