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عمر شويل - جدة رابط التقديم في وظائف وزارة الدفاع للذكور فقط، يرغب الكثير من الذكور في التقديم على وظائف وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية حيث قامت وزارة الدفاع في الإعلان عن وجود أماكن شاغرة في وظائف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في سلاح الإشارة بالقوات البرية وبالتالي يتمكن العديد من الشباب في التقديم للالتحاق في تلك الوظائف الخالية من اجل المساعدة على العيش وتحقيق الطموحات والقضاء على البطالة، كما أن هذه الوظائف المتاحة يتمكن الذكور فقط من التقديم عليها.

وظائف وزارة الدفاع في السعودية

تعلن وزارة الدفاع في السعودية عن وجود أماكن شاغرة في وحدات سلاح الإشارة بالقوات البرية عبارة عن وظائف إدارية،تقنية وهندسية أيضا حيث يتمكن الشباب من الذكور من التقديم على هذه الوظائف والتي أتت تحت بعض المسميات منها وظيفية مهندس اتصالات، فننين في الكهرباء ولوحات التحكم، كما أن هناك وظائف في شبكات الحاسب الآلي، مترجمين.

يتمكن الأفراد من فئة الشباب الذكور من التقديم على الوظائف الشاغرة في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالقوات البرية بداية من يوم الأحد الموافق 13 -6-2021 و 3 من ذي القعدة 1442 هجرياً، وسوف يستمر باب التقديم مفتوح لمدة اسبوع فقط من أجل سد العجز في هذا السلاح بوزارة الدفاع.

رابط وشروط التقديم في وظائف وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية

يتمكن الشباب السعوديين من التقديم على وظائف سلاح الشارة الكترونياً من خلال الرابط التالي https://afca.mod.gov.sa حيث يقوم الفرد الراغب في التسجيل للعمل في هذه الوظائف بالدخول على الرابط وملء البيانات اللازمة والنقر على زر التسجيل.

كما أن هناك بعض الشروط التي لابد أن تتوفر في المواطن المتقدم على أحد الوظائف الشاغرة والتي أعلنت عنها وزارة الدفاع في المملكة منها: