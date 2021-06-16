آخر التطورات في مطار مشروع البحر الأحمر الدولي

بلادي – الرياض:

كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير عن آخر مراحل العمل في مطار المشروع الدولي المقرر افتتاحه في نهاية 2022م.

وأكدت استخدام 90 ألف متر من الطلاء الأولي قبل رصف طبقة الأسفلت الخاصة بالمدرج، الذي اكتمل العمل فيه بطول 3.7 كيلومتر.

وأشارت إلى بناء خنادق بطول 10 كيلومترات حول المطار، وذلك للحد من تأثيرات العواصف ولتسهيل تصريف مياه الأمطار من ساحات المطار.

وأضافت أن عمليات حفر خنادق التصريف جرت أثناء رصف الأسفلت وصب الخرسانة، تفاديا لأي تأخير في الرحلات الجوية أو التسبب في إلغائها.

وبينت أن 1150 شخصاً يقومون بالأعمال الإنشائية، إضافة إلى استخدام 345 معدة ثقيلة.