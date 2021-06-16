بيان سعودي – أمريكي: دعم مبادرتي المملكة الخضراء والشرق الأوسط الأخضر

بلادي – الرياض:

أكدت المملكة والولايات المتحدة، في بيان مشترك اليوم (الأربعاء)، التزامهما بمواجهة التحديات المتزايدة للتغير المناخي بجدية وعلى وجه السرعة، ودعم مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر دعما فاعلا والمشاركة الثنائية فيهما، بما في ذلك في مجال الطاقة النظيفة، والزراعة المستدامة، واستخدام الأراضي.

واتفق البلدان، ممثلين في وزارتي الطاقة والبيئة والمياه والزراعة، والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري، على تعزيز تطبيق اتفاقية باريس، مؤكدين على أهمية تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري واتخاذ إجراءات للتكيف المناخي خلال العقد الحالي لتلافي النتائج المترتبة على التغير المناخي.

وأعرب الجانبان عن حرصهما على تعزيز الجهود المبذولة تحت مظلة منتدى الحياد الصفري للمنتجين، بما في ذلك تخفيض غاز الميثان، والاقتصاد الدائري للكربون، وتقنيات الطاقة النظيفة واحتجاز الكربون وتخزينه.

ولفت التصريح المشترك إلى التعاون حول المستقبل الواعد للهيدروجين النظيف، والعمل بالشراكة من أجل تسريع تطوير الهيدروجين النظيف واستعماله، واضعين بعين الاعتبار مبادرات كلتا الدولتين في هذا الشأن.

وأكدا على أهمية التعاون حول تسريع استعمال الطاقة النظيفة وأنظمة الكهرباء قليلة الانبعاثات في المنطقة، وتشجيع الشراكات في القطاع الخاص، وكذلك دعم الحلول القائمة على المحيطات وعلى الطبيعة لتعزيز الحد من الانبعاثات والتكيف، معلنين عن بدء التعاون لتشجيع أبحاث التغير المناخي في مجالي الحد من الانبعاثات والتكيف.