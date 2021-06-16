ضبط 13 مصابًا بكورونا خالفوا تعليمات العزل والحجر المؤسسي للقادمين من الخارج بالمدينة

بلادي – الرياض:

تمكنت الجهات الأمنية في منطقة المدينة المنورة، من ضبط 13 شخصًا، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفة تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، اليوم (الأربعاء)، أنه تم ضبط المخالفين بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أنه اتُّخذت ضدهم الإجراءات النظامية تمهيداً لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.

وتشير الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا إلى معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى 200 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا.

وتنص على أنه في حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير المواطنين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.