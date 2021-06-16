حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الخميس في المملكة

بلادي – الرياض:

أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الخميس).

وتوقع المركز تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة، فيما تنشط الرياح السطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 45 درجة مئوية في الدمام، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 16 درجة مئوية في السودة والقريات.