ابن حثلين: مهرجان الإبل للمحصنين فقط

بلادي – الرياض:
شدد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن حثلين، على أن العمل في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل 6 سيكون مقتصراً على المحصنين ضد فيروس كورونا.
وأكد، اليوم (الأربعاء)، أن الدخول للمهرجان سيكون أيضاً لمن أخذوا اللقاح، وذلك لضمان تجربة آمنة للجميع.
وكشف عن تخصيص نقاط فرز أمنية لتطبيق الإجراءات الصحية، سواء للمشاركين أو الزوار.
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