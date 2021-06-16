مواطن يقترح توفير مكتبة في القطارات .. و”سار” ترحب وترفع المقترح لمناقشته

بلادي – الرياض:
قدّم الدكتور عدوان العنزي مقترحاً للشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، اليوم (الأربعاء)، بتوفير مكتبة للركاب على متن قطاراتها.
وذكر العنزي أن بعض الرحلات قد تستغرق أكثر من 4 ساعات كـ(الرياض – حائل – الجوف)، مطالباً بتنظيم آلية استعارة الكتب، وذلك تشجيعاً على القراءة واستغلال المسافرين وقتهم في شيء مفيد.
وتفاعلاً مع المقترح، رحّب حساب خدمة العملاء بقطار الشمال والشرق التابعة للشركة بالمقترح، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال المقترح للجهات المعنية لمناقشته واتخاذ اللازم حياله.
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