عمرهـا 66 عـامـاً .. وثيقة تاريخية تـظهر أمراً مـلكياً بتحديد ميزانية أمانة الرياض

بلادي – الرياض: نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، اليوم (الأربعاء)، وثيقةً تاريخية عمرها 66 عاماً تـظهر أمراً مـلكياً بتحديد ميزانية أمانة مدينة الرياض. وأوضح المركز أن الوثيقة تعود للعام 1376هـ، وهي موقعة من الملك سـعود بـن عـبدالعزيز، وحدّدت ميزانية الأمانة بمبلغ 5.14 مليون ريال عربي.

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