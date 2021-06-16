مواطنة تتعايش مع الفشل الكلوي منذ 21 عامًا وتصبح مصدرًا للإلهام

بلادي – الرياض:

تعيش المواطنة حنان العمري قصة كفاح ملهمة مع مرض الفشل الكلوي منذ أكثر من 21 عامًا، حيث تنتقل أسبوعيا ما بين غرف غسيل الكلى ومعهدها التدريبي الذي تديره بنجاح.

وانقطعت “العمري”، وفقا لتقرير بقناة “الإخبارية”، لمدة 5 سنوات عن المدرسة في بداية المرض، لتعود بعدها وتكمل مراحلها الدراسية، وتصبح الأولى في تحقيق الإنجازات على مستوى الجامعة، وفي العديد من الفرق التطوعية والشبابية في المنطقة.

وتقول إنها تغلبت على المرض بحب الحياة وتحقيق الإنجازات، مبينة أنها كُرمت على مستوى منطقة الباحة وحصلت على المركز الأول في الاختراعات والابتكارات، كما حصلت على وسام من وزارة العمل في المشاركة باليوم العالمي لذوي الإعاقة.

وأوضحت أنها حصلت كذلك على العديد من الجوائز والدروع من عدة جهات، منها الغرفة التجارية وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد.

ووجهت رسالة لكل شخص أصيب بمرض، سواء كان عارضا أو مزمنا، بعدم الاستسلام، والرضا بما قسمه الله له، واستكمال مشواره الدراسي والعملي والحياتي، لافتة إلى أن كل شخص عليه إثبات ما لديه من مهارات وإمكانات، وأن يتكيف مع تلك العوارض، والاستمرار في الحياة بشكل طبيعي.