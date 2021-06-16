متي يعود الموظفين الحكوميين للعمل بعد إجازة عيد الأضحي سؤال يتوارد على أذهان مواطني ومواطنات المملكة العربية السعودية العاملين في القطاعين العام والخاص لمعرفة موعد إجازة عيد الأضحى المبارك وعن موعد العودة للعمل مرة أخرى ومعلومات أخرى حول موعد قدوم هذا العيد خاصة ونحن الآن في شهر ذي القعدة وعلى أعتاب ذي الحجة وأيامه المباركه وإقامة شعائر الحج والوقوف بعرفة، في التقرير التالي نخبرك عزيزي القاريء عن موعد قدوم عيد الأضحى المبارك وجميع المعلومات التي تتعلق بعدد أيام الإجازة ومدتها.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك

أما عن موعد قدوم عيد الأضحى المبارك فهو لك يعد يفصلنا عنه سوى أسابيع قليلة وتبدأ إجازة المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث تبدأ من يوم الأربعاء الموافق الرابع من شهر ذي الحجة 1442 هجريا والذي يوافق الرابع عشر من شهر يوليو المقبل وتستمر الإجازة حتي يوم الأحد 15 من شهر ذي الحجة الذي يوافق الـ 25 من شهر يوليو المقبل، وكذلك يكون موعد عودة الموظفين في القطاع الخاص حيث يكون يوم السبت والجمعة عطلتين في القطاعات العامة وتكون العودة الأحد الخامس والعشرين من شهر يوليو الموافق 15 من شهر ذي الحجة.

متي يعود الموظفين الحكوميين للعمل بعد اجازة عيد الأضحى

بعد إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ الهيئات الحكومية في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية بالعمل مرة أخرى حيث يستطيع المواطنين حجز موعد مسبق إلكترونيا ًًفي تلك الهيئات كما هو معلن عنه في الفترة الأخيرة لمنع التكدس والتجمعات وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا وذلك بدءاً من يوم الأحد الموافق الخامس من شهر ذي الحجة المقبل الموافق الخامس والعشرين من شهر يوليو المقبل لجميع الهيئات والمؤسسات في القطاعين العام أو الخاص.