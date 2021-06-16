بدون كفيل ولا تحويل الراتب تمويل سلفة بإيداع فورى

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بدون كفيل ولا تحويل الراتب منتج توفره منصة سلفة الإلكترونية للأفراد وذلك بإيداع نقدي فورى ، كما تعمل منصة سلفة علي سرعة توفير السيولة النقدية بشروط ميسرة وغير معقدة ومتطلبات سهلة وبسيطة ، منصة سلفة الإلكترونية منصة إلكترونية تقدم سلف مالية طارئة للأفراد للموظفين العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص خلال 24 ساعة فقط ، كما توفر منصة سلفة التمويل بمبالغ مالية تساعد العميل في تلبية احتياجاته المالية الطارئة من خلال خطوات سهلة وسريعة لجميع العملاء في المملكة الأردنية الهاشمية. أهم مزايا تمويل منصة سلفة تمويل شخصي مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. يمكن لطالب التمويل الاستفادة من تمويل سلفة الفورى بدون الحاجة إلى تحويل الدخل الشهري. تتيح منصة سلفة للعملاء إمكانية التقديم على التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. توفر المنصة السلفة المالية بمبالغ مالية تبدأ من 200 دينار وتصل حتي 1000 دينار. تعمل منصة سلفة علي سرعة إنهاء عملية التمويل وذلك خلال 24 ساعة فقط من إرسال طلب التمويل. تتيح منصة سلفة لطالب التمويل تقسيط مبلغ السلفة من خلال أقساط شهرية متساوية ومجدولة. تقوم منصة سلفة باقتطاع الأقساط مباشرة من الراتب الشهري لطالب التمويل. توفر منصة سلفة الإلكترونية علي العميل الإحراج من طلب مبالغ مالية من أي جهة أخرى. يمكن لموظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص في المملكة الأردنية الهاشمية الاستفادة بدون كفيل ولا تحويل الراتب المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية. طرق التقديم على طلب تمويل منصة سلفة بدون كفيل ولا تحويل الراتب توفر منصة سلفة الإلكترونية في المملكة الأردنية الهاشمية فرصة التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب المتاح لديها عن طريق تسجيل الدخول علي الرابط الإلكتروني للتمويل الشخصي ، وملئ نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية الخاصة بطالب التمويل.

كما يمكن لموظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص في المملكة الأردنية الهاشمية التقديم على طلب للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب الشهري ، وذلك من خلال زيارة فرع منصة سلفة الإلكترونية في الأردن وتقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال إجراءات طلب المنتج بصورة سريعة وفورية. الوسوم عمر شويل - جدة بدون كفيل ولا تحويل الراتب تمويل سلفة بإيداع فورى - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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