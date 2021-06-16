نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الدعم الموحد والمجاني لبرنامج ريف السعودية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم الدعم الموحد لبرنامج ريف، برنامج ريف أطلقته وزارة البيئة والمياه بالسعودية بهدف مساعدة هؤلاء المهتمين بمجال الزراعة والذين يملكون المزارع ويرغبون في التطوير من أعمالهم بشكل مادي ولكن ينقصهم التمويل، لهذا يرغب جميع الأشخاص المرتبطين بالزراعة والمحاصيل الزراعية في معرفة رقم الدعم لبرنامج ريف للاستفسار عن الكثير من المعلومات.

برنامج ريف للتنمية الزراعية

يعرف البرنامج باسم برنامج دعم الأسر الريفية وهو دعم مستدام من وزارة البيئة والمياه السعودية، بهدف مساعدة هؤلاء أصحاب المشاريع الزراعية الصغيرة لتمويل مشاريعهم حتى تصبح مؤسسة أكثر ولتحسين المستوى المعيشي لهم، كما ويقدم البرنامج دورات مختلفة في مجال التنمية الزراعية لتعليم هؤلاء الراغبين في الانضمام لمجال الزراعة مع توفير الدعم المادي الكامل لهم، حيث من المتوقع أن يقوم البرنامج بتطبيق رؤية المملكة المستقبلية 2030 بمشيئة الله.

كيفية التسجيل في برنامج ريف

يمكن للمواطن السعودي التقديم في برنامج ريف بعد تجهيز المستندات المطلوبة من خلال اتباع خطوات التسجيل:

الضغط على الرابط التالي المخصص لبوابة برنامج ريف الإلكترونية https://reef.gov.sa/.

من أعلى الصفحة يتم النقر على زر سجل الآن.

يجب على المتقدم تسجيله اسمه الرباعي كاملًا مع تحديد مكان الإقامة والجنس والجنسية وتاريخ الميلاد.

يجب على المتقدم تسجيله اسمه الرباعي كاملًا مع تحديد مكان الإقامة والجنس والجنسية وتاريخ الميلاد. ضرورة تسجيل الحالة الاجتماعية لأنه في حالة كان المتقدم متزوجًا فعليه تسجيل رقم أفراد الأسرة.

ويجب كتابة رقم هاتف للتواصل مع المتقدم وفي حالة وجود مصدر للدخل يجب تحديده وتحديد قيمته مع تقديم الهوية الرقمية.

وفي النهاية عليه أن يقوم بتحديد نوعية النشاط الذي يرغب في تقديمه وتوضيح سنوات الخبرة التي يمتلكها.

وبعد ذلك يجب عليه إجابة جميع الأسئلة التي يطلبها الموقع والضغط على تسجيل.

رقم دعم برنامج ريف للمواطنين

وقد تم توفير رقم مجاني للتواصل في أي وقت ضمن مواقيت العمل في برنامج ريف مع خدمة عملاء برنامج ريف، للتعرف على المعلومات التي ترغب في معرفتها ولتلقي الشكاوى والاستفسارات، فمن خلال رقم 19930 يمكن تلقي الدعم المطلوب بداية من 8 صباحًا إلى 4 عصرًا، ما ومن خلال رابط الصفحة على موقع تويتر يمكن تلقي نفس الخدمة @ReefSaudi.