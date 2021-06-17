“كلية علوم الطيران” تستقبل طلبات القبول للعام التدريبي القادم

هناي عبدالله – الرياض

تستقبل الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض طلبات القبول للإلتحاق بالفصل الأول من العام التدريبي 2021/2022م لخريجي الثانوية العامة، وذلك من خلال الموقع الألكتروني www.ic.edu.sa

وقال الرئيس التنفيذي لكليات التميّز المهندس أيمن بن مصطفى آل عبدالله أن التسجيل في كلية علوم الطيران مستمر حتى يوم الخميس الموافق 26-8-2021م.

وأوضح بأن شروط القبول الواجب توفرها في المتقدمين تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة علمي او صناعي أو ما يعادلها، وألّا يكون مضى على حصول المتقدم على الشهادة الثانوية مدة تزيد عن خمس سنوات، إضافة إلى حصوله على نتيجة اختبار القدرات العامة الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم، وعدم حصول المتقدم على شهادة جامعية أو دبلوم من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وكذلك ألّا يكون مفصول من أي جامعة أو كلية لأسباب تأديبية.

وأضاف المهندس آل عبد الله أن الكلية هي إحدى كليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ويشرف على تشغيلها شركة كليات التميّز. وتضم الكلية العديد من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل السعودي، وتلبي كافة رغبات الطلاب الخريجين، والتي تتوافق مع رؤية المملكة 2030م، مؤكداً بأن خريجي الكلية خلال السنوات الماضية ألتحقوا بوظائف في عدة قطاعات حكومية وخاصة.

وأشار إلى أن الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض التي أنشئت في عام 2014م، يتم تشغيلها من قبل أفضل الجهات التدريبية العالمية في أستراليا، وتعد إحدى الكليات المتخصصة في علوم صيانة الطيران بالمملكة حيث تقدم تدريباً وفق أفضل المستويات العالمية في قطاع صيانة الطائرات، وحاصلة على ترخيص الهيئة العامة للطيران المدني ،موضحاً أن الكلية تعمل على تأهيل الكوادر السعودية للدخول في سوق عمل صناعة صيانة الطيران كفنيين محترفين وموثوقين.

وأوضح الرئيس التنفيذي لكليات التميز بأن الكلية تقدم العديد من التخصصات ضمن مسارين رئيسيين (المدني والعسكري)، حيث يؤهل المسار الأول المتدربين للحصول على دبلوم معتمد من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والهيئة العامة للطيران المدني في تخصص صيانة الطائرات المدنية، فيما يتكون المسار الثاني والموجه للقطاعات العسكرية التي تقوم بدعم ورعاية هذا المسار من تخصصين، أحدهما يتوافق مع منهج متطلبات الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران(EASA ) في ميكانيكا وإلكترونيات الطائرات، والآخر مع أنظمة الطائرات بدون طيار ( UAS ).

وأشار آل عبد الله إلى أن التخصصات التي تقدمها الكلية تشمل الهياكل والمحركات، وميكانيكا الطائرات، وصيانة الطائرات تخصص إلكترونيات الطائرات، إضافة إلى نظم الطائرات بدون طيار تخصص ميكانيكا، ونظم طائرات بدون طيار تخصص إلكترونيات الطيران، وكذلك نظم الطائرات بدون طيار تخصص إتصالات.

وأكد في نهاية حديثه بأن الكليات التقنية العالمية بالمملكة تحظى بدعم ورعاية كريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وبمتابعة من معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رئيس مجلس مديري شركة كليات التميّز معالي الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.