نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دمج التأمينات والتقاعد وأخر مستجدات السوق السعودية ٢٠٢١ في المقال التالي

عمر شويل - جدة دمج التأمينات والتقاعد حيث وافق مجلس الوزارة السعودي اليوم الأربعاء الموافق ١٦ يونيو ٢٠٢١ بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة للعامة للتأمينات الاجتماعية وذلك في خطوة تندرج في إطار توحيد الجهود في الاختصاصات المتشابهة وكذلك الاستفادة من الموارد البشرية والمالية في تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء وأخيرا زيادة مستوي الإنتاجية. وفي غضون ذلك تختص المؤسستان في توفير التغطية التأمينية وكذلك المعاشات التقاعدية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

أهداف دمج التأمينات والتقاعد ٢٠٢١

فبعد موافقة مجلس الوزراء على دمج التأمينات والتقاعد. بحيث كان الهدف الرئيسي من هذا الدمج إنشاء واحدة من أضخم المحافظ الاستثمارية في السوق السعودية بقيمة سوقية تصل إلى ٩٣ مليار ريال. ومن أبرز مكونات تلك المحفظة حصة تصل إلى ١٣% من البنك الأهلي السعودي. ٣٠% من البنك السعودي للاستثمار. ونحو ٣٦% من التعاونية للتأمين كما ذكر أن هذا القرار للدمج لم يؤثر من قريب أو من بعيد على موعد صرف المعاشات التقاعدية لعملاء المؤسستين لأنه قرار يخص الأمور الإدارية فقط.

أخر مستجدات السوق السعودية ٢٠٢١

هناك حصص مشتركة للمؤسستين معا في عدد من أبرز الشركات بالمملكة السعودية مثل بعض البنوك وكذلك بعض الشركات مثل: البنك الأهلي السعودي، الاستثمار، التعاونية. وفي كل هذه البنوك والشركات السعودية تمتلك كل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصص وملكية مشتركة وسوف نذكر لكم بعض هذه الحصص كما يلي:

البنك الأهلي السعودي

حيث تمتلك فيه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ٥.٨% بينما تمتلك فيه المؤسسة العامة للتقاعد ٧.٤% لتصبح بذلك الملكية المجتمعة ١٣.٢%. وبالنسبة لأسهم قطاع المواد الأساسية فهو على ارتفاع ٠.٢%.

البنك السعودي للاستثمار

حيث تمتلك فيه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ١٦.٥% بينما تمتلك فيه المؤسسة العامة للتقاعد ١٣.٥% لتصبح بذلك الملكية المجتمعة ٣٠%. مع استقرار لأسهم قطاع المواد الأساسية.

التعاونية

حيث تمتلك فيه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ١٧.٨% بينما تمتلك فيه المؤسسة العامة للتقاعد ١٨.٩% لتصبح بذلك الملكية المجتمعة ٣٦.٧%. وأسهم قطاع الموارد الأساسية فهو على ارتفاع بنسبة ٠.٢٥%.