الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين عبر أبشر و وزارة الداخلية

الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين ؛ وجود مخالفات مرورية على المقيمين أو الزائرين في المملكة العربية السعودية يمكن أن يعرضهم للمساءلة القانونية، بالإضافة لعدم القدرة على تجديد الإقامة، ولقد أتاحت وزارة الداخلية إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال منصة أبشر باستخدام رقم الحدود او رقم الوثيقة بكل سهولة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين

حرصًا من وزارة الداخلية على تسهيل الخدمات المقدمة للمقيمين فيها، أتاحت الاستعلام عن المُخالفات المرورية من خلال منصة أبشر بخطوات بسيطة، ثم إتباع ما يلي:-

إتمام عملية تسجيل الدخول المعتادة بكتابة اسم المستخدم، كلمة المرور.

أو عن طريق كتابة رقم الهوية الوطنية / رقم الإقامة للزائرين.

ثم اجتياز خطوة الرمز المرئي.

الضغط على الخدمات الالكترونية وكتابة كلمة المرور.

ثم الضغط على الاستعلام عن المخالفات المرورية.

يتطلب إدخال رقم الإقامة والرمز المرئي والضغط على عرض.

ثم الانتظار حتى ظهور النتائج والاطلاع على المخالفات المرورية في حال وجودها.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية من موقع وزارة الداخلية السعودية

يمكن للزائرين القيام بالاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال الضغط على رابط موقع وزارة الداخلية السعودية وإتباع هذه الخطوات الآتية:-

الضغط على أيقونة المخالفات المرورية.

ثم اختيار نوع المخالفة إن كانت مخالفات سيارات أو مخالفة بسبب رخصة القيادة.

إدخال رقم الهوية بشكل صحيح.

ثم كتابة الرمز المرئي والضغط على عرض.

ملء كل الحقول الفارغة المطلوبة بشكل صحيح.

سيتم إظهار كل المخالفات المرورية التي يجب سدادها.

خطوات سداد المخالفات المرورية للزائرين عبر أبشر

كما أتاحت وزارة الداخلية وإدارة المرور السعودية إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية ، أتاحت أيضًا خدمة الدفع أون لاين عبر بوابة أبشر بتلك الخطوات:-