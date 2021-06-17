نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض للمواطن السعودي والمتقاعد والعسكري بدون تحويل راتب وبدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي يصل إلي 30.000 ريال سعودي لجميع المواطنين السعودي والمقيم والمتقاعد والعسكري، يعتبر التمويلات التي تقدم داخل المملكة من احد العناصر الهامة التي يبحث عنها جميع المواطنين بصفة مستمرة، وذلك من اجل تحقيق الكثير من التمنيات لدي المواطنين التي نتجت عن الأحوال المادية السيئة التي يمر بها بعض المواطنين أو السعي للحصول علي تمويل من اجل القيام ببناء مشرع خاص، فقد قام الكثير من البنوك والشركات داخل أراضي المملكة بتوفر جميع القروض بمختلف المبالغ التي يحتاجها المواطنين والتي تتناسب مع جميع الفئات العمرية، مثل توفير قروض للشباب وتمويل النساء والمتقاعد وأيضا العسكري، ولذا سوف نوضح مزايا التمويل المقدم من برنامج تسهيل واهم الشروط اللا بد من توافرها لكي يتم الحصول علي التمويل.

تمويل برنامج تسهيل

يقدم برنامج تسهيل احد اهم التمويلات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين والتي يمتلك هذا التمويل العديد من المزايا التي يهتم بها المواطن عند طلب التمويل، كما يتميز التمويل انه يتناسب مع جميع المواطنين السعودين والمقيمين وتمويل المتقاعد والعسكري، حيث يقدم هذا التمويل بدون تحويل راتب ولا يحتاج إلى وجود كفيل، كما انه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فقد يصل التمويل المقدم من برنامج تسهيل إلي ضعف الراتب، وفترة سداد التمويل المقدم متساهله قد تصل إلي 24 شهرا.

شروط الحصول علي التمويل الشخصي للقطاع العسكري والمتقاعد

العمر المتوفر للحصول علي التمويل يتراوح ما بين 21 إلي 25 عام.

الراتب الشهري لا يقل عن 12 ألف ريال سعودي.

لا تقل الخدمة عن ثلاثة اشهر للمواطن السعودي والمقيم.

لا بد أن يكون العميل لدي الجهات المعتمدة من برنامج تسهيل.

شروط التمويل للمتقاعدين، قد حدد بعض الشروط لكي يتم الحصول علي التمويل الشخصي من برنامج تسهيل والتي سوف نقوم بتوضحيها كالتالي:

يشترط ان لا يزيد العمر عن سبعون عام لكي يتم الموافقة علي طلب التمويل.

لا بد ان يكون العميل مشترك في برنامج التقاعد للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العامة للتقاعد.

فقد حدد برنامج تسهيل لكي يتم الموافقة والحصول علي التمويل الشخصي للمواطن المتقدم علي انه لا يمكن أخذ التمويل إذا نقص الدخل الشهري عن خمسة ألاف ريال سعودي، حيث يصل التمويل إلي 4000 ريال إلي 30 ألف ريال سعودي.

المستندات المطلوبة عند التقديم علي التمويل الشخصي

يتطلب التمويل صورة من الهوية الوطنية، وصورة الجواز للمقيم. بطاقة العمل أو مختصر الراتب الشهري. كشف حساب لأخر ثلاثة اشهر. يمكن الاتصال ببرنامج تسهيل للاستفسار من خلال الرقم التالي: 920004123.

يتوفر التمويل المقدم من برنامج تسهيل أيضا للمواطن العسكري، حيث حدد بعض الشروط الواجب توافرها وذلك من اجل الحصول علي التمويل الشخصي بنجاح.