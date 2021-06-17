نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دورات معهد الإدارة العامة بالمملكة| طريقة التسجيل وشروط القبول كلية الإدارة العامة في المقال التالي

دورات معهد الإدارة العامة شروط القبول والتسجيل في كلية الإدارة العامة بالمملكة لراغبي التقديم. ثم الحصول علي دورات معهد الإدارة من خلال استمارة الترشيح. وسنتعرف علي المستندات والأوراق اللازمة لتسجيل في معهد الإدارة العامة وكيفية التسجيل في دورات معهد الإدارة عبارة استمارة الترشيح. وأيضاً شروط التسجيل في الدورات التدريبية في معهد الإدارة العامة والذي يختص بالإسهام في التنظيم الإداري بالإدارة الحكومية ويعتد كجهة مشورة وتتيح كلية الإدارة العامة أو معهد الإدارة العامة دورتدريبية من خلال نظام الترشيح. ثم يسعى لها الكثير من شباب المملكة العربية السعودية للاستفادة ومعرفة خطوات التسجيل في كورسات معهد الإدارة العامة بالمملكة. نظام الترشيح في معهد الإدارة العامة يتيح نظام الترشيح من معهد الإدارة العامة الإمكانية للأشخاص من العاملين في الجهات الحكومية “مدخلي البيانات” ترشيح موظفي الإدارة.

وتلك الإدارة التي يعملون بها في معهد الإدارة العامة وأيضاَ يمكنهم الاستفسار عن الترشيحات ومتابعة نتائجها. ويجب أن يكون هذا الشخص مدخل بيانات حتي تتاح له تلك الصلاحية. والتي تخول له الدخول إلى نظام الترشيح بمعهد الإدارة العامة ويكون ذلك عن طريق إتباع الخطوات الآتية: يقوم مدخل البيانات بتسجيل الدخول عبر رابط موقع معهد الإدارة العامة. ثم بعد ذلك يقوم بفتح صفحة “نظام الترشيح”. وبعد ذلك يقوم بإدخال البيانات المطلوبة من اسم المستخدم وكلمة المرور. وأخيراً يقوم بالضغط علي خيار “دخول”.

التسجيل في دورة معهد الإدارة من خلال استمارة الترشيح التسجيل الدخول إلى رابط معهد الإدارة العامة.

ثم النقر علي خيار ” الخدمات الإلكترونية”.

بعد ذلك القيام بالنقر علي خيار الأنشطة التدريبية.

ثم اختيار الدورة المراد الالتحاق بها.

القيام بإدخال البيانات المطلوبة في صفحة التسجيل والتأكد من صحتها ومطابقتها.

ثم القيام بعملية تأكيد طلب التسجيل من خيار النقر علي أيقونة “التسجيل”. كيفية تعبئة استمارة الترشيح في دورات معهد الإدارة العامة فتح رابط موقع الإدارة العامة والدخول إلى بوابة المتدربية.

ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى البوابة.

وبعد ذلك تسجيل الدخول إلى البرامج الموجهة للوظيفة الخاصة بالمترشح لإظهار الصفحة المخصصة لدورات.

ثم النقر علي خيار مواعيد التنفيذ.

وبعد ذلك يتم تحديد فرع المعهد في القائمة المنسدلة.

ثم يتم الضغط علي خيار بحث لإظهار مواعيد الدورات التي سيتم إقامتها.

وأخيراً القيام بتسجيل البيانات التي تظهر في استمارة الترشيح وملئ البيانات المطلوبة في الاستمارة لإتمام عملية تعبئة البيانات. شروط التسجيل في دورات معهد الإدارة يجب أن يكون المشارك في الدورة من موظفي الوحدة.

ثم يجب أن يكون رقم السجل المدني وتاريخ الميلاد متطابق مع بيانات الهوية.

بالإضافة إلى أن يكون المتدرب سعودي الجنسية أو والدته تحمل الجنسية السعودية.

علي المتقدم أن يكون تم اجتياز “العلوم الطبيعية، علوم الطب الشرعي، العلوم الاجتماعية، والإدارية في المرحلة الثانوية”.

ثم يجب أن يكون المتقدم حاصل علي شهادة من أحد مؤسسات البحث العلمي بدرجة لا تقل عن جيد جداً.

يجب أن يتجاوز عمر المتقدم 25 عاماً.

ثم يجب آلا يكون مر خمس سنوات علي اختبار المركز الوطني للقياس “اختبار قياس“.

في حالة رفض الكلية الطلب المقدم يستطيع المتقدم إعادة عملية تقديم الدورات اللغة الإنجليزية والدورات المهنية بعد مرور عام. شروط القبول في كلية الإدارة العامة لا يتم القبول إلا لحاملي الجنسية السعودية.

ثم أن يكون المتقدم حاصل علي الثانوية العامة.

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

ثم أن يكون المتقدم مسجل في كافة الدورات التي قرر التسجيل فيها وتأكيد التسجيل.

الموافقة علي شروط القبول وذلك عبر إجراء الامتحانات الأولية التي تتم في الكلية.

علي المتقدم أن يقوم بتجهيز المستندات التي تطلب منه لعملية المشاركة في برامج الأكاديمية. الأوراق المطلوبة للتسجيل في معهد الإدارة العامة أصل شهادة التخرج من الثانوية العامة. ثم صورة من دفتر قيد الأسرة وبطاقة الهوية. وبعد ذلك تعبئة استمارة تقديم لدورة تحضيرية. ثم صورة شخصية للمتقدم. وبعد ذلك القيام بتسديد الرسوم المقررة لعملية التسجيل لدورات معهد الإدارة العامة. الوسوم عمر شويل - جدة دورات معهد الإدارة العامة بالمملكة| طريقة التسجيل وشروط القبول كلية الإدارة العامة - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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