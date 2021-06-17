شروط حج المرأة بدون محرم التي حددتها المملكة وفقاً لآراء الفقهاء

شروط تسجيل المرأة في الحج بدون محرم والتي حددتها المملكة لحج المرأة هذا العام. ثم بعد تقيد عملية الحج وجعلها قاصرة علي حجاج الداخل فقط عكس ما أعلنت المملكة في السابق. وأن موسم الحج هذا العام سيكون متاح للجميع ولكن مع عودة انتشار فيروس كرونا وارتفاع الحالات في المملكة. اضطرت الحكومة إلى تحديد عدد حجاج المملكة هذا العام ومقتصري علي المقيمين وعددهم 60 ألف حاج من المقيمين. وأيضاً الإعلان عن حج المرأة بدون محرم وفق شروط سنقوم بعرضها في المقال. تسجيل المرأة في الحج بدون محرم مع عصبة من النساء.

شروط حج المرأة بدون محرم

بعد إعلان وزارة الحج والعمرة في المملكة عن السماح للمرأة المواطنه أو المقيمة أن تقوم بالتسجيل في فريضة الحج دون شرط وجود محرم.

ثم أكدت وزارة الحج أن تلك الخطوة تأتي في إطار انفتاح المملكة الاجتماعي والعمل علي رفع مكانة المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

و وأكدت وزارة الحج أنه تم وضع شرط واحد ورئيسي للمرأة التي تريد تأدية فريضة الحج بلا محرم وهو: أن تكون في جماعة أو عصبة من النساء.

ثم يجب أن تتوفر الصحبة الآمنة والثقة في تلك النساء اللاتي سيقومن بتأدية فريضة الحج.

حكم حج المرأة بلا محرم

في السابق كان سفر المرأة لتأدية الحج والعمرة من الأمور المحظورة ولا يتم منح تأشيرة الحج والعمرة للمرأة إلا في حالة وجود محرم. ثم كان يتم تطبيق نفس الأمر علي نساء المملكة. بعد ذلك كان يتم استثناء فئات معينة من النساء وهن:

المرأة التي تتجاوز سن معين وفق لظروف معينة.

وقد اختلف الفقهاء في حكم حج المرأة بلا محرم وكان لهم بعض الآراء وهم: