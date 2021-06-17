الخدمات الجديدة من بوابة ناجز التابعة لوزارة العدل 1442

خدمات بوابة ناجز الجديدة، بوابة ناجز هي البوابة الرسمية التابعة لوزارة العدل في المملكة العربية السعودية ومن خلال تلك البوابة يمكن تقديم الكثير من الخدمات للأفراد والمواطنين في المملكة العربية السعودية حيث توفر عليهم مجهود ووقت كبير من حيث الاستفسار بصورة سهلة إلكترونيًا بدل الذهاب إلى المكاتب المختصة للاستفسار عن القضايا والحالات الاجتماعية أو المعلومات التي يرغب بها الفرد وتعمل وزارة العدل على توفير مقدار أكبر من الخدمات على مدار الوقت للمواطنين للتسهيل عليهم واتباعًا للرؤية المستقبلية الموضوعة للسعودية 2030.

فائدة بوابة ناجز من وزارة العدل

لمنصة ناجز الحكومية التابعة لوزارة العدل دور كبير في إتمام الخدمات للمواطنين وللأفراد المقيمين بالسعودية حيث تقدم تلك الخدمات بأداء أفضل وسرعة أكثر ولها أهمية كبيرة بالنسبة لهم مثل:

تسمح بالتحقق من جميع الطلبات من خلالها ومتابعة تلك الطلبات بشكل مستمر لحين إتمامها.

من خلال بوابة النفاذ الموحد يمكن لأي شخص من المستفيدين تسجيل الدخول في منصة ناجز للاستفادة من خدمات منصة ناجز.

وتوفرت الكثير من طرق التواصل مع وزارة العدل من خلال منصة ناجز سواء على منصة تويتر أو الموقع الرسمي لسهولة تقديم الشكاوي والاستفسارات.

خدمات بوابة ناجز الجديدة

قامت وزارة العدل السعودية على موقعها الرسمي التابع لمنصة تويتر بالإعلان عن مجموعة جديدة من خدمات بوابة ناجز للمواطنين وللأفراد المقيمين بالسعودية حيث تمكن الشخص من الحصول على المعلومات التي يرغب بها وإتمام خدماته بشكل أسهل وأسرع حيث تقدم البوابة الكثير من الخدمات سواء القضائية أو التنفيذية أو ذات الصلة بالعقارات ويصل مجموعة تلك الخدمات لما يقرب من 115 خدمة وتقسم مجموعة خدمات ناجز وزارة العدل إلى: