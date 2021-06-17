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عمر شويل - جدة طلبات اعتراض حساب المواطن عن عدم أهلية المستفيد في صرف الدعم الشهري المخصص من برنامج حساب المواطن؛ حيث يعلن برنامج حساب المواطن بعد الانتهاء من صرف دفعة حساب المواطن عن بدء استقبال الاعتراض، بالإضافة إلى تحديث حساب المواطن، لذلك يستطيع المواطن المشترك في البرنامج التقدم بطلب اعتراض على عدم الأهلية وعدم صرف الدعم الشهري المخصص، وتصل مدة تقديم الاعتراض 90 يوم، وبعد انتهاء المدة المحددة لا يجوز تقديم الاعتراض.

تقديم طلبات اعتراض حساب المواطن على نتائج عدم الأهلية

أتاح برنامج حساب المواطن للمواطنين المستفيدين من الدعم الشهري إمكانية تقديم طلبات اعتراض حساب المواطن على عدم أهلية دفعة حساب المواطن، وتحديث حساب المواطن، وقد سمح بتقديم الاعتراض لمدة 90 يوم، وذلك من خلال الخطوات التالية:

زيارة البوابة الإلكترونية ca.gov.com. تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية. الانتقال إلى تبويب حسابي. اختيار الدفعة المراد تقديم الاعتراض بشأنها. النقر على أيقونة رفع اعتراض حساب المواطن. العمل على تسجيل البيانات المطلوبة. النقر على تقديم.

مدة الرد على اعتراض حساب المواطن

أجاب برنامج حساب المواطن على التساؤل الخاص بمدة الرد على اعتراض حساب المواطن، وأجاب أنه في حالة قبول الاعتراض يتم صرف الدعم الشهري المخصص من حساب المواطن بأثر رجعي، أي أنه يضم الشهور السابقة بحد أقصى خمسة أشهر، وهذه الفترة تحسب من تاريخ الإعلان عن نتائج الأهلية، وحتى تاريخ قبول الاعتراض.

تحديث حساب المواطن برقم الهوية

أكد حساب المواطن على ضرورة الحرص على تحديث حساب المواطن من خلال تحديث البيانات المسجلة في البرنامج في حالة حدوث تغيير، وذلك لأن عدم تغيير البيانات يتسبب في عدم أهلية حساب المواطن، وبالتالي توقف الدعم الشهري، وقد أعلن حساب المواطن عن كيفية تغيير رقم الجوال في حساب المواطن، بالخطوات التالية:

الانتقال إلى البوابة الإلكترونية ca.gov.sa. الانتقال إلى بيانات المستفيد. النقر على تغيير رقم الجوال. النقر على تأكيد التغيير.

في النهاية نكون قدمنا طريقة تقديم طلبات اعتراض حساب المواطن، بالإضافة إلى كيفية تحديث حساب المواطن في حالة تغيير البيانات.