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عمر شويل - جدة رابط التسجيل في تطبيق حساب المواطن 1442 وكيفية تحديث البيانات، تعمل المملكة العربية السعودية على القضاء على الفقر ورفع المستوى المعيشي لذلك قامت بإنشاء برنامج حساب المواطن لتوفير الدعم للمواطنين حتى يستطيعوا توفير كل احتياجتهم وهم المواطنين الذين تأثروا برفع الدعم وارتفاع الأسعار، لذلك يستطيع المواطن الذي تنطبق عليه شروط حساب المواطن التسجيل في تطبيق حساب المواطن للحصول على الدعم من خلال الرابط الرسمي لحساب المواطن.

رابط التسجيل في حساب المواطن 1442

يُعد برنامج حساب المواطن من البرامج الإلكترونية الهامة التي أنشأتها المملكة العربية السعودية لتقديم العون للمواطنين أصحاب الدخل المحدود والمتوسط وبعض أصحاب الدخل فوق المتوسط وذلك وفقاً لبعض الشروط التي يجب توافرها للمتقدم في برنامج حساب المواطن، ويستطيع المواطن التسجيل في تطبيق حساب المواطن عن طريق الرابط الرسمي للبرنامج وتطبيق هذه الخطوات:

الولوج إلى البوابة الرئيسية لتطبيق حساب المواطن. النقر على تسجيل جديد. تدوين البيانات الشخصية بدقة مثل رقم الهوية ورقم الهاتف والاسم والعنوان وغيرها، ثم النقر على تسجيل. يتم إرسال رسالة على الهاتف الخاص بك تحتوي على رقم المرور. إدخال الرقم السري ورقم الهوية ثم رمز التحقق. ثم النقر على دخول. هكذا يتم التسجيل في تطبيق حساب المواطن. بعد الدخول تظهر أيقونة لتغيير كلمة المرور حتى تستطيع تغير الكلمة التي أرسلها البرنامج. يتم تسجيل كلمة المرور المرسلة، ثم تدوين كلمة مرور جديدة.

كيفية تحديث البيانات في حساب المواطن

أعلن حساب المواطن أنه لابد من تحديث البيانات بشكل دائم وذلك منعاً لحدوث أي مشاكل في الحساب أو التعرض لإيقافة وعدم وصول الدعم الشهري، لذلك يمكنك تحديث البيانات بكل سهولة عن طريق هذه الخطوات:

الانتقال إلى الرابط الرسمي لوزارة الموارد البشرية. تدوين الاسم والرقم السري. الضغط على تسجيل الدخول، ثم اختيار برنامج حساب المواطن. النقر على تحديث، ثم تغير البيانات التي طرأ عليها تغيرات مثل العنوان أو رقم الجوال او الحساب البنكي وغيرها. الضغط على حفظ سيقوم البرنامج بالتحديث.

وبهذا نكون نكون قدمنا لكم رابط التسجيل في حساب المواطن 1442 وكيفية تحديث البيانات.