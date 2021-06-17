إجازة عيد الأضحى 1442 الخدمة المدنية في السعودية

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عمر شويل - جدة إجازة عيد الأضحى 1442 الخدمة المدنية تم تحديدها مؤخرًا؛ حيث قد قامت الخدمة المدنية بتوضيح أن إجازة عيد الأضحى المبارك سوف تكون ضمن الإجازات السنوية وهي من ضمن الإجازات التي تخص موظفي القطاع الحكومي كل عام وذلك من الجهات التي يقوم بالعمل بها حيث أنه عندما يقوم الموظف بالعمل أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك فإنه يتم تعويضه عن المدة التي قام بالعمل فيها وذلك إما أن يكون عن طريق إعطائه إجازة آخر أو أنه يتم تعويضه ماديا وذلك يتم بالتراضي بين الموظف والجهة التي يعمل بها .

إجازة عيد الأضحى 1442 الخدمة المدنية

إجازة عيد الأضحى المبارك قد تم تحديد من قبل المادة الرابعة من لائحة الإجازات في الخدمة المدنية الإجازات الرسمية التي يحصل عليها موظفي القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية حيث أن إجازة عيد الأضحى تعتبر من ضمن الإجازات الرسمية وهي إجازة ذات أجر كامل وتم تحديد مدة الإجازة حيث أنها تبدأ يوم الخميس من شهر ذي الحجة من كل عام وتنتهي يوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة هو يعتبر آخر أيام التشريق في الحج.

وطبقاً المادة الرابعة من اللائحة للقطاع الحكومي تم تحديد موعد يوم عيد الأضحى ٢٠٢١ – ١٤٤٢ في السعودية ؛ حيث سوف تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك يوم الخميس الموافق الخامس من شهر ذي الحجة (٥ / ١٢ /١٤٤٢) هجريا والموافق الخامس عشر من شهر يوليو (١٥ /٧ / ٢٠٢١) ميلادي على أن يتم إنتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك يوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر ذي الحجة ( ١٥ /١٢/ ١٤٤٢) هجريا والموافق أيضاً الخامس والعشرين من شهر يوليو ( ٢٥ / ١٢ /٢٠٢١) ميلادي مع العلم بأنه لم يتم التأكد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل رسمي وما تم ذكره عن المواعيد فهي بناء على المواعيد المنصوص عليها فى اللائحة .

لائحة إجازات الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية

لقد تم إصدار لائحة الإجازات عن طريق قرار مجلس الخدمات المدنية وهي لائحة تقوم بتنظيم الإجازات الخاصة بموظفي القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية الذين يخضعون لنظام الخدمة المدنية حيث أن من خلالها يتم تنظيم الإجازات التي يحصل عليها الموظف طوال فترة العمل وهذه هي بعض التفاصيل التي يمكن للموظف الحصول عليها:-

مدة الإجازات العادية التي يحصل عليها الموظف.

الإجازات العادية الذين يعملون في قطاع التدريس.

موعد اليوم الوطني السعودي.

إجازات الإمتحانات الدراسية.

إجازات الإستثنائية .

الإجازات التي تخص حالة الوفاة .

إنجازات الوضع بالنسبة للمرأة الموظفة .

إجازة الرياضيين .

إجازات الأدباء .

أحكام الدوام في العطل الرسمية.

إجازة مرافقة مريض .

التعويض عن الإجازة العادية وذلك بعد إنتهاء الموظف من خدمته.

الإجازات المرضية.

إجازات الأعياد عيد الفطر وعيد الأضحى.

السماح للموظف الغياب عن العمل وذلك للقيام بأعمال الإنقاذ.

وفي النهاية نكون قد تعرفنا على إجازة عيد الأضحى 1442 الخدمة المدنية في السعودية متى سوف تبدأ ومتى تنتهي وقمنا أيضاً بتوضيح بعض الأمور التي تخص لائحة الإجازات لموظفين القطاع العام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية.