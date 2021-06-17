نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج التحصيلي 1442 لطلاب الثانوية بالمملكةوخطوات الاستعلام عبر موقع قياس في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نتائج التحصيلي 1442 لطلاب الثانوية العامة، حيث أن هذا الاختبار يقدم لجميع الطلاب في المملكة بعد انتهائهم من المرحلة الثانوية، وتكون هذه الاختبارات شرط من أجل الالحاق ببعض الجامعات، وتعمم الوزارة الاختبار لقياس قدرات الطالب في المرحلة الدراسية السابقة؛ لكي يتم التعرف علي قدرته وخبراته، ولذلك كثر البحث عن موعد ظهور النتائج.

بسبب الظروف الحالية التي تمر بها المملكة العربية السعودية جراء تفشي جائحة كورونا المستجد كان من الضروري أن تقدم المملكة للحفاظ على أداء الطالب الأكاديمي، والمحدد ان الاختبار سوف يقدم عليه الطالب من المنزل على الموقع الإلكتروني قياس.

الاعلان عن نتائج التحصيلي 1442

اختبارات تحصيلية، بعد الانتهاء من مرحلة الثانوية، لقياس نقاط الضعف والقوة لدى الطالب لقياس قدراته في القضايا الأساسية التي يجب أن يكون لديه معرفة، والذي يساعدك على اختيار التخصص الذي يريده حسب النتيجة المعلنة من مدرسة الثانوية، ويتساءل جميع الطلاب عن موعد ظهور نتائج التحصيلي 1442 وما هي المدة التي تستغرقها الوزارة للإعلان عن نتيجة الاختبارات، حيث أن مركز القياس الذي تم تدشين اعلان بالماضي، أنه لا يمكن معرفة تاريخ وموعد ظهور النتائج حيث أن الوقت الأقصى لإخراج النتائج لا تتعدي الاسبوعين.

متي موعد الاعلان عن ظهور نتائج التحصيلي 1442 ؟

هذه النتيجة التي ينتظرها الكثيرين من طلاب المرحلة الثانوية، والتي تترتب عليها الالتحاق بالجامعات بالمملكة، وقد تم تدشين إعلان من المركز الوطني للقياس، أنه لا يوجد وقت معين للإعلان عن النتائج، حيث أن تصحيح النتائج يتم إلكترونياً ويتم الحاق الطالب بالجامعات بناءً على درجات الطالب، ويتمكن الطالب الاستعلام عن نتائج التحصيلي 1442 إلكترونياً من عبر موقع قياس الذى توفره الوزارة لجميع الطلاب، وعند عدم معرفة النتائج من خلال موقع قياس يرجع الطالب إلى التواصل مع الدعم الفني للموقع الالكتروني للطلاب والطالبات من خلال رقم 014909090، 920001170.

” تحديث ” تعلن نتائج التحصيلي الفترة الأولى 1442هـ، عبر موقع المركز الوطني قياس وذلك برقم الهوية الوطنية، وكذلك تعرض نتائج التحصيلي عبر تطبيق توكلنا. ويستطيع كلاً من الطالب والطالبات الاستعلام عن نتائج التحصيلي فور صدورها من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب، عبر موقع قياس. وقد اتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الاستعلام عن النتائج عبر تطبيق توكلنا من خلال تثبيت التطبيق على الهواتف من خلال متجر التطبيقات، ثم التسجيل في التطبيق للأشخاص الذين لديهم حساب عبر أبشر.

حيث يعتب. اختبار التحصيلي من أهم الاختبارات التي تسبق التقدم للجامعة، حيث تقوم الجامعات كل عام بوضع نسب القبول التي تعتمد على نسب اختبار الثانوية العامة للطلاب.

الاستعلام عن نتائج التحصيلي من خلال موقع قياس

يستطيع الطالب معرفة النتيجة التي حصل عليها في الاختبارات التحصيلية من موقع الهيئة، والتي تؤهل الفرد للاستعلام عن طريق موقع قياس الإلكتروني من خلال التالي :