نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول علي قرض بنك التسليف 1442 والتقديم الإلكتروني للأسرة في المقال التالي
قرض بنك التسليف الإلكتروني 1442 ، لقد قام بنك التسليف بالمملكة العربية السعودية بمبادرة قرض الأسرة المقدم من البنك وهذا يساعد الكثير من الأشخاص وخاصة المحدودين الدخل لأنة يساعدهم في حياتهم ويساعدهم في إنشاء مشاريع صغيرة لزيادة الدخل وهذا بالفعل ما يبحث عنه الكثير من المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية وسوف نوضح كيفية التقديم والشروط الواجب مراعاتها في هذه المقالة تابع الأتي لمعرفة اهم التفاصيل التي تفيدك في هذا القرض
قرض بنك التسليف 1442 الإلكتروني
- أولا : يجب الدخول علي الصفحة الرئيسية لبنك التنمية الاجتماعي
- ثانيا : ثم يجب اختيار تسجيل الدخول
- ثالثا : سوف ترسل البيانات إلي البنك للتحقق من البيانات المكتوبة الخاصة بالشخص
- رابعا : ثم يقوم البنك بإرسال رسالة تأكيد علي الهاتف للتأكد ثم بالفعل يتم تفعيل الحساب
- خامسا : ثم يجب أن يقوم الشخص بالدخول علي الموقع لملاء البيانات المطلوبة لطلب القرض المقدم من بنك التسليف
- سادسا : ثم يجب أن يقوم البنك بإرسال الموعد لأجل استلام الأوراق المطلوبة من اجل القرض عبر البريد
- سابعا : ثم يتم مراجعة الأوراق ويتأكد من صحة الوراق والمعلومات المقدمة من الشخص يوم البنك بتحويل الأموال أو القرض المقدم إلي الشخص عبر الحساب الشخصي ويقوم الشخص بأخذ المال من البنك
الشروط الواجب مراعاتها للتقديم علي المقرض
يوجد هناك الكثير من الشروط لكن سوف نتحدث عن الشروط للأسرة في هذه المقالة :
الشروط الواجب مراعاتها لأخد القرض للأسرة :
- أولا : يكون سن المتقدم لا يتعدى 70 سنة
- ثانيا : يجب أن يكون الدخل الشهري لا يعتدي 10000 ريال
- ثالثا: يجب أن يكون الدخل السنوي لا يعتدي 120000 ريال
- رابعا : إذا كان عمر البن والبنت لا يعتدي 24 سنة يكون هذا من أفراد العائلة إلا إذا كان الأولاد متزوجين أو يعملون في وظيفة
- خامسا : إذا كان المتقدم فتاة مطلقة أو ارمله يكون لها حق التقديم
- سادسا : لا يكون الشخص له قروض أخري في أي بنك آخر
- سابعا : تقوم الأسرة بتقديم الأوراق المطلوبة لأخد القرض
- ثامنا : يسدد أول دفعه للبنك بعد أخذ القرض بمدة ثلاثين يوم
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