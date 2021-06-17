“NAW” نتائج أختبار التحصيلي 1442 لطلاب الثانوية العامة عبر موقع قياس OIYAS وتطبيق توكلنا

نتائج أختبار التحصيلي 1442 من أهم النتائج التي يترقبها طلاب الشهادة الثانوية العامة بالمملكة، فقد أعلنت اليوم هيئة تقويم التعليم والتدريب أنها ستعلن عن نتائج أختبار التحصيلي الفترة الأولى 1442، عبر موقع قياس الوطني برقم الهوية الوطنية، ويمكنكم تحميل تطبيق توكلنا على الهاتف النقال ومعرفة النتيجة من خلاله بسهولة، ونتيجة الاختبار من أهم أخبار وكلمات البحث الآن لأهمية نتيجة الاختبار للطلاب لكي يتمكنوا من أستكمال إجراءات التقديم للجامعات السعودية للعام الدراسي 1443/1442 والذي تشترط الجامعات للقبول بها النجاح في الاختبار التحصيلي والقدرات العامة وفيما يلي طريقة الإطلاع على نتيجة الاختبار عبر قياس وتطبيق توكلنا.

نتائج أختبار التحصيلي 1442

يمكن لجميع الطلاب الحصول على النتائج من خلال المواقع الإلكترونية التالية.

المركز الوطني للقياس. e-services.qiyas.sa . رابط موقع توكلنا الرسمي والمعتمد ta-sdaia.gov.sa .

خطوات الاستعلام عن نتائج أختبار التحصيلي تطبيق توكلنا.

الدخول على رابط التطبيق الرسمي. التسجيل في التطبيق. الضغط على تسجيل الدخول سوف تظهر نتيجة الاختبار التحصيلي.

نتائج اختبار التحصيلي 1442 الفترة الأولى

الدخول على رابط المركز الوطني للقياس.

الذهاب إلي أيقونة نتائج.

تحديد نوع الاختبار ” التحصيلي الفترة الأولى”.

الضغط على كلمة بحث لمعرفة النتيجة بالتفصيل.

أهمية الاختبار التحصيلي للطالب

معرفة نقاط القوة والضعف لدى الطلاب.

قياس مدى تحصيل الطلبة ومدى فهمهم للمواد التي درسوها.

تقييم طرق التدريس الجديدة التي تعتمدها وزارة التعليم.

تقييم الطلاب قبل الالتحاف بالمرحلة الجامعية.

تقويم البرامج التعليمية.

هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية

هي هيئة مستقله تقوم بالتقويم والقياس وأعتمد المؤهلات العلمية، اعتمدت الهيئة توزيع الدرجات على الاختبار التحصيلي بواقع 50% لمقررات الصف الثالث الثانوي، ونسبة 30% لمقررات الصف الثاني الثانوي، 20% للصف الأول، ومدة الاختبار هي ساعتان مقسمة إلي 5 أقسام، كل قسم من الأسئلة له 25 دقيقة للإجابة، وهي أوقات تم أحتسابها بدقة من قبل الخبراء الذين يقومون بوضع الاختبارات.