زيارة أبناء جمعية رفقاء لحملة اليوم العالمي للتبرع بالدم

منار علي – نجران ضمن سلسلة من البرامج والأنشطة التي تقدمها جمعية رفقاء لرعاية الأيتام بنجران

لأبنائها الأيتام وفتياتها

وضمن برامج وأنشطة نادي بناء

تشرف أبناء النادي بزيارة مباركة

لمركز التبرع بالدم والذي يتوافق مع اليوم العالمي للتبرع بالدم بالتعاون مع تطبيق وتين ، والمعرفه عن قرب لما تحتويه هذه الحملة وماتقدمه للمجتمع

تأتي هذه الزيارة ضمن برامج وأنشطه تم التنسيق لها مسبقا من إدارة الجمعيه ونادي بناء ، بدوره اثنى مدير الجمعيه الاستاذ / سعيد ال هادي الى الدور البارز والجميل من قبل المتطوعين في هذه الحملة والمشرفين عليها ومراقبتهم على زيارة الأبناء لمعرفة أهمية التبرع بالدم ومايعرد بالنفع على المجتمع وإنقاذ حياة المرضى وغيرهم ، وكل هذه الجهود هي بتوجيهات من حكومتنا الرشيده التي لاتتوانى لحظة في تنمية الوعي المجتمعي لكل فئات المجتمع .

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