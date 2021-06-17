الإستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة 1442 وأبرز شروط التجديد

يبحث الآلاف من المقيمين في الأراضي السعودية عن طريقة الإستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة على محرك البحث الشهير “جوجل”، وتقدم وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية لكافة المواطنين المقيمين على أراضيها طرق سهلة وبسيطة للإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة من خلال الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية بعيداً عن الذهاب إلى مكتب العمل وتضييع الوقت وبذل الجهد، ويأتي هذا التطور في إطار اهتمام المملكة في السنوات الحالية بتطوير التحول الرقمي والإعتماد على التكنولوجيا والتقنية الحديثة في تقديم كافة الخدمات للمواطنين، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم طريقة وخطوات الإستعلام عن صلاحية وتاريخ انتهاء الإقامة وأبرز شروط التجديد، فإلى نص المقال.

الإستعلام عن صلاحية الإقامة

ينبغي على جميع المقيمين بأراضي المملكة السعودية الإستعلام الدوري عن صلاحية إقامتهم بصورة منتظمة لمعرفة تاريخ انتهائها تجنباً للتأخير في تجديدها في الموعد المحدد مما يترتب عليه دفع غرامات مالية وعند تكرار التأخير من الممكن الترحيل خارج البلاد، ويُمكنكم معرفة تاريخ انتهاء إقامتكم والإستعلام عن صلاحيتها عبر الخطوات التالية:

أولاً قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية .

. ثانياً سجل دخولك على لموقع بكتابة اسمك ورقم الهوية ثم الرمز المرئي.

ثالثاً ابحث عن الإستعلامات الإلكترونية ومنها اختر الإستعلما عن الإقامة.

ورابعاً قم بكتابة رقم إقامتك ورمز التحقق حتى تظهر لك كافة البيانات عن إقامتك من تاريخ انتهاء ومدة صلاحيتها.

تاريخ انتهاء الإقامة

تقدم منصة أبشر الإلكترونية العديد من الخدمات لكافة المواطنين والمغتربين في المملكة العربية السعودية بأفضل الطرق الإلكترونية التي توفر الوقت والجهد المبذول، فكل ما يتطلبه الأمر منك الآن الدخول إلى الموقع الرسمي لأبشر واختيار الخدمة المطلوبة وستستعلم عنها في مدة لا تزيد على 15 دقيقة.