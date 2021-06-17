نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في دعم ريف لتنمية الزراعة في السعودية reef في المقال التالي
يمكن للمواطنين بالسعودية الآن التسجيل في دعم ريف لتنمية الزراعة والمزارعين، حيث يبحث العديد من المزارعين وصغار الفلاحين في المملكة العربية السعودية عن برنامج دعم ريف للأسر المنتجة السعودي الذي أعلنت عنه وزارة التنمية الريفية الزراعية المستدامة عبر مواقع الإنترنت، حيث تسعى المملكة إلى تقديم الدعم المادي للمزارعين من أجل زيادة الإنتاج في الحاصلات الزراعية وزيادة الإنتاج في المواشي والطيور، وذلك ضمن برنامج الخطة الشاملة للإصلاح الاقتصادي ضمن رؤية 2030، الذي أعلن عنه الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في المملكة العربية السعودية، وسوف نوضح لكم في هذا المقال كيفية التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة، ورابط التسجيل وكل ما يخص البرنامج الذي تم إطلاقه من الحكومة.
التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة
يمكن الآن لجميع المزارعين وصغار الفلاحين في المملكة العربية السعودية، التسجيل في برنامج دعم ريف للحصول على الدعم المالي الذي أعلنت عنه وزارة التنمية الريفية، والتي قامت بالإعلان عن منصة ريف التي تلقت الكثير من الطلبات خلال الفترة القليلة الماضية، وذلك للحصول على الدعم الذي يساعدهم على تطوير المزارع الخاصة بهم.
وكانت الحكومة قد قامت بالإعلان عن المنصة خلال الفترة الماضية لدعم الزراعة وهو ما لقى إقبال كبير من المواطنين.
خطوات التسجيل في منصة ريف
يمكن لمن يرغب التسجيل في برنامج دعم ريف للأسر المنتجة اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على منصة ريف الإلكترونية
- اختيار إنشاء حساب جديد.
- القيام بإدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية،وكلمة السر، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال.
- إدخال رمز التحقق الظاهر على الشاشة والضغط على زر التسجيل.
- تأكيد الحساب من خلال إدخال الرقم الذي يتم إرساله على الجوال.
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