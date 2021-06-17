التسجيل في دعم ريف لتنمية الزراعة في السعودية reef

يمكن للمواطنين بالسعودية الآن التسجيل في دعم ريف لتنمية الزراعة والمزارعين، حيث يبحث العديد من المزارعين وصغار الفلاحين في المملكة العربية السعودية عن برنامج دعم ريف للأسر المنتجة السعودي الذي أعلنت عنه وزارة التنمية الريفية الزراعية المستدامة عبر مواقع الإنترنت، حيث تسعى المملكة إلى تقديم الدعم المادي للمزارعين من أجل زيادة الإنتاج في الحاصلات الزراعية وزيادة الإنتاج في المواشي والطيور، وذلك ضمن برنامج الخطة الشاملة للإصلاح الاقتصادي ضمن رؤية 2030، الذي أعلن عنه الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في المملكة العربية السعودية، وسوف نوضح لكم في هذا المقال كيفية التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة، ورابط التسجيل وكل ما يخص البرنامج الذي تم إطلاقه من الحكومة.

التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة

يمكن الآن لجميع المزارعين وصغار الفلاحين في المملكة العربية السعودية، التسجيل في برنامج دعم ريف للحصول على الدعم المالي الذي أعلنت عنه وزارة التنمية الريفية، والتي قامت بالإعلان عن منصة ريف التي تلقت الكثير من الطلبات خلال الفترة القليلة الماضية، وذلك للحصول على الدعم الذي يساعدهم على تطوير المزارع الخاصة بهم.

وكانت الحكومة قد قامت بالإعلان عن المنصة خلال الفترة الماضية لدعم الزراعة وهو ما لقى إقبال كبير من المواطنين.

خطوات التسجيل في منصة ريف

يمكن لمن يرغب التسجيل في برنامج دعم ريف للأسر المنتجة اتباع الخطوات التالية: