التقديم في حملة الراجحي للحج 1442 لحجاج الداخل

يمكن التقديم في حملة الراجحي للحج 1442 والتي تم الإعلان عنها من قبل مصرف الراجحي السعودي الحملات الخيرية المختلفة، وتم إطلاقها هذا العام من أجل عمل تصريح مناسك الحج للأفراد غير المقتدرين ماديًا، والقائم على الحملة هو السيد عبد العزيز صالح، وتختص هذه الحملة الأفراد والمواطنين السعوديين المقيمين داخل المملكة بشكل عام، ويمكن لجميع الراغبين في الحملة التسجيل على الموقع الرسمي لبنك الراجحي السعودي وستذكر لكم الخطوات من خلال السطور القادمة لكي يتمكن جميع المواطنين في التقديم والاستفادة من الحملة في حالة توفر جميع الشروط التي تم الإعلان عنها حتى يستطيع المواطن الاستفادة من الحملة الخيرية.

طلب التسجيل في حملة الراجحي للحج

ولكي يتم التقديم يمكن الاتصال على رقم 920027768، من اجل الاستعلام أو التقديم في حملة الراجحي الخيرية لأداء مناسك الحج هذا العام، أو من خلال الدخول على الرابط الرسمي للبنك واتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع مصرف الراجحي

سجل دخولك على الرابط.

ادخل اسمك، ورقم هويتك الوطنية.

ادخل رقم جوالك الخاص.

ومنها سيتم إرسال رسالة إليك على هاتفك الخاص، قم بإدخال رمز التحقق الموجود في الرسالة في مكانه المحدد.

اضغط أيقونة تسجيل في الحملة.

شروط القبول حملة الراجحي للحج

هناك عدة شروط وضوابط تم وضعها من قبل المسؤولين على الحملة، وتتمثل هذه الضوابط فيما يلي :