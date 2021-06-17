نتائج التحصيلي قياس 1442 الفترة الأولى بالمملكة e-services.qiyas.sa

قياس نتائج التحصيلي هو عباره عن مجموعه من الاختبارات يقوم الطلاب بأدائها لمعرفة مستوى الطالب وهل سيكون متوافق مع الالتحاق بالجامعات السعودية أم لا، تُعد نتائج التحصيلي 1442 ، من أهم الأمور التي تشغل جميع الطلاب واولياء الامور في هذه الفترة الحالية والذين لديهم رغبة في الالتحاق بالجامعات السعودية حيث يكون اختبار نتائج التحصيل مهم وضروري لجميع الطلاب لأنه يقوم بقياس أداء الطلاب ومعرفة مستوى الطلاب وهل يكون هذا المستوي متوافق مع التحاق بالجامعات ام لا.

متى تعلن نتائج الاختبار التحصيلي

ينتظر كلا من الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج التحصيل الدراسي لكي يستطيعوا استكمال الإجراءات وتسجيل االدخول الى الجامعات السعودية للعام الدراسي القادم، فمن المقرر الإعلان عن نتائج الاختبار التحصيلي عن طريق موقع قياس الخدمات الإلكترونية او من خلال تطبيق توكلنا من على الانترنت وذلك لتسهيل عملية الحصول على النتائج من المنزل.

نتائج التحصيلي قياس

في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد تقرر القيام بالاختبار التحصيلي في وسط ظروف استثنائية والأخذ بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وغيرها للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد فقد أعلن عن موعد نتائج التحصيل في 20 ذو القعدة 1441.

كيفيه الحصول علي نتائج التحصيلي قياس

• يقوم الطالب أو ولي الأمر بالبحث عن الخدمات الكترونيه.

• ثم يقوم كل طالب بكتابة رقم الجلوس الخاص به في الخانة المخصصة به

• الدخول على الملف الخاص بكل طالب.

• تحديد نوع الاختبار، ثم الضغط على كلمة بحث

وبذلك يستطيع كل الطلاب بالحصول على نتائج التحصيل الخاصة به.

واخيرا قد تم عرض النقاط الهامة الخاصة نتائج التحصيل قياس للتسهيل على الطالب وولي الأمر الحصول عليه وهو في المنزل.