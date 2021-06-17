رابط التمويل بضمان العقار عبر المصرف الراجحي السعودي

يقدم الراجحي فرصة للمواطنين السعوديين من خلال الحصول على تمويل بضمان العقار ، حيث يمكن الحصول عليه من خلال البنك الراجحي ليكون متناسب مع قيمة العقار الخاص بك، وبالإضافة إلى ذلك فإن منتج التمويل بضمان العقار متوافق مع الضوابط الشريعة الإسلامية، كما أن الأقساط الشهرية تمتاز بأنها متناسبة مع دخل العميل إلى جانب توفر مزايا التمويل المتاح من البنك الراجحي، وفي هذا الصدد فإن من أهم المزايا الحد الأدنى للرواتب الخاصة بالعاملين في القطاع الحكومي هو 5,000 ريال سعودي والقطاع الخاص 7.500 ريال سعودي.

رابط التمويل بضمان العقار عبر مصرف الراجحي

بالنسبة لمزايا القرض الجديد من الراجحي فإنه يتمتع بحدود تمويلية مرتفعة، إذ أنه يوفر تمويل يبدأ من 50 ألف ريال وحتى ثلاثة ملايين ريال لأصحاب الرواتب السابقة، والذين يمتلكون وحدات سكنية أو أراضي

فإنه يتمتع بحدود تمويلية مرتفعة، إذ أنه يوفر تمويل يبدأ من 50 ألف ريال وحتى ثلاثة ملايين ريال لأصحاب الرواتب السابقة، والذين يمتلكون وحدات سكنية أو أراضي الميزة الثانية وهي تناسب القرض مع قيمة العقار، بحيث تم تقديم التمويل الجديد بنسبة 70% من قيمة العقار الإجمالية

كما يتمتع أيضا بتأمين تكافلي على الحياة

آجال استحقاق سهلة ومرنة.

طريقة التقديم على القرض بضمان العقار عبر البنك الراجحي

يوفر البنك طريقتين للتقديم على التمويل هذا، أولهما عن طريق فرع الراجحي، حيث يمكنك تقديم طلب لدى أحد الموظفين العاملين هناك للحصول على هذا التمويل، أما الطريقة الثانية فهي عبر اتباع ما يلي:

أولا كتابة اسم المستفيد بالكامل بعد تسجيل الدخول إلى صفحة نموذج تمويل الراجحي

ثم اختيار جنسيتك

اختيار الجنس

تحديد العمر كما هو مسجل في الهوية الشخصية

إدراج رقم البطاقة الوطنية إذا كنت مواطن سعودي

إذا كنت مقيم اكتب رقم الإقامة الشخصية

اكتب هل هناك حساب لديك في مصرف الراجحي.

إكمال خطوات التقديم على منتج التمويل بضمان العقار