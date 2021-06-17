البنك السعودي للتسليف 1442 شروط قرض الأسرة المقدم من بنك التسليف

الشروط الواجب مراعاتها لأخد القرض المقدم من بنك التسليف بالمملكة العربية السعودية بالنسبة للمطلقات والمتزوجين ويوجد الكثير من الشروط لكن سوف نتحدث في هذه الشروط موضحا الخطوات التي يجب مراعاتها والتي قام بنك التسليف بوضعها لكي يعرف كل مواطن كيفية أخذ هذا القرض من باب المساعدة وسف نوضح لكم الشروط التي يجب اتباعها للمطلقات وللمتزوجين في الآتي لمعرفة ما وصل لنا حتي الآن

الشروط التي يجب توافرها لأخد القرض للمطلقات

الشروط الواجب توافرها لأخذ القرض للمطلقات وهي :

السن : يجب يكون عمر المطلقة اقل من 70 سنة ويكون معها كفيل سنه لا يزيد عن 55 سنه

الجنسية : يجب أن تكون المرأة سعوديه

العمل : يجب أن لا يكون لديها عمل أو السجل تجاري

القروض : يجب أن لا يكون لديها أي نوع من القروض

الأطفال : إذا كان لديها أطفال يجب إثبات الحضانة لها

الشروط التي يجب توافرها لأخذ القرض للمتزوجين

الشروط الواجب توافرها لأخذ القرض للمتزوجين وهي :

العمر : يجب أن يكون العمر اقل من 70 سنة ويكون العمر للكفيل لا يزيد عن 55 سنه

الدخل : يجب أن يكون الدخل 12500 ولا يزيد عن ذلك في الشهر

الزواج : يجب أن يكون هذا الزواج أول مرة

الزوجة : أن تكون لديها جنسيه سعوديه وإذا لم تكن سعودية الجنسية يجب الرجوع إلي الجهات المتخصصة للموافقه عليها

مدة الزواج : يجب أن تزيد مدة الزواج عن 2 سنه وتكون الوثيقة مثبته عن طريق المحكمة

تاريخ عقد الزواج : يجب أن يكون التاريخ هجريا

وهذا ما وصل لنا حتي الآن من الشروط التي يجب توافرها لأخذ القرض المقدم من بنك التسليف السعودي بالنسبة للمطلقات وللمتزوجين وسوف نتابع اهم الأخبار حول ذلك الموضوع باستمرار لإخباركم بها فور معرفتها