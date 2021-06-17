نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم ريف للنساء والشروط وطريقة التسجيل وطرق الاستعلام عن الدعم في المقال التالي

دعم ريف للنساء ومن خلال منصة ريف سنتعرف علي طريقة الحصول علي دعم ريف لربات البيوت. ثم الشروط وخطوات التقديم علي دعم ريف للنساء العاملين وربات البيوت. وأن برنامج ريف مقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة والهدف منه دعم صغار المزارعين وتقديم الدعم المادي والمعنوي والإرشادي لهم. وذلك لتوسيع الأنشطة التنموية لهم الخاصة بالمجال الزراعي ورفع حاجتهم وزيادة إنتاجيتهم. ثم تحسين الفرص والموارد التي تخدم المجال الزراعي بالمملكة لتحسين الاكتفاء الذاتي. شروط التقديم في دعم ريف للنساء لا يقبل طلب دعم ريف للنساء إلا حاملي الجنسية السعودية أي السعوديات فقط.

ثم يجب أن تكون المتقدم للدعم حاملة لبطاقة التنقل في حالة عدم حصولها علي الجنسية.

شرط أساسي أن تكون المتقدمة تعمل بمهنة الزراعة وتباشر مهام العمل بنفسها.

ثم شرط أن تكون المتقدمة تابعة إدارياً وتقطن بالمنطقة التي يتبعها الدعم.

وبعد ذلك عدم شغل المتقدمة لأي وظيفة سواء كانت قطاع عام أو قطاع خاص.

ثم يجب أن يكون عمر المتقدمة فوق 21 عام.

بالإضافة إلى ألا يزيد دخل المتقدمة عن 6000 ريال سعودي.

ثم هذا الشرط أن تحصل المتقدمة علي وثيقة العمل الحر والتي يتم استخراجها من وزارة التنمية والموارد الاجتماعية بالمملكة.

تقديم ملف الطلب علي منصة ريف الإلكترونية.

ثم شرط أن تملك المتقدمة تملك حساب بنكي باسمها وتقوم بتسجيله في المنصة.

يجب الموافقة علي الاشتراطات الصحية والفنية التي أقرها برنامج ريف.

ثم شرط آلا يتجاوز إجمالي البرامج التي استفادت منها المتقدمة عن ثلاثة بحيث يجب آلا يكون إجمالي الدعم أكثر من أربعة وخمسون 54 ألف ريال سنوياً.

هناك أيضا دعم برنامج ريف للمزارعين من الرجال والنساء وطريقة التقديم وشروطه. خطوات التقديم علي برنامج دعم ريف النسائي تسجيل الدخول عبر بوابة ريف الإلكترونية.

ثم النقر علي خيار إنشاء حساب جديد والموجود في أعلي صفحة الموقع.

بعد ذلك سوف تظهر صفحة خاصة للبيانات الشخصية والتي تحتوي علي “اسم المتقدم، اسم المتقدمة، رقم الهوية الوطنية، كتابة كلمة السر، وإعادة تأكيدها ، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال الخاص بالمتقدمة، وكتابة رمز التحقق المرئي”.

ثم الضغط علي خيار “تسجيل” بعد التأكد من صحة البيانات.

وبعد ذلك ننتظر رسالة بها رمز التحقق المرئي ونضعه في المكان المخصص له.

وبذلك يتم الانتهاء من عملية التسجيل في منصة دعم ريف للنساء بالمملكة. الاستفسار عن إعانة صغار المزارعين لربات البيوت من ريف تستطيع المتقدمة لبرنامج ريف الاستفسار عن دعم ريف عبر الاتصال علي الرقم الموحد وذلك من الساعة الثامنة صباحاً وحتي الساعة الرابعة عصراً يومياً.

وذلك علي رقم 19930.

ثم يمكن أيضاً الاستفسار والاستعلام عن دعم ريف عبر حساب برنامج ريف علي تويتر وذلك يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتي الساعة العاشرة مساء.

ويمكن الاستعلام عن القبول في برنامج ريف من خلال الدخول علي موقع ريف الإلكتروني وذلك من خلال 60 يوم للدخول علي برنامج ومنصة ريف للنساء وصغار المزارعين. الوسوم عمر شويل - جدة دعم ريف للنساء والشروط وطريقة التسجيل وطرق الاستعلام عن الدعم - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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