نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بدون كفيل 50 ألف ريال شركة إمكان ميسر جدا لجميع القطاعات نساء ورجال ومتقاعدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم شركة إمكان للتمويل منتجات تمويلية لتلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء بصورة تمويل بدون كفيل سهلة وسريعة في صرف المبلغ، حيث تعمل بأنظمة متطورة بدون تعقيد في الإجراءات مما تجعل الحصول على القرض بدون الشعور بضغط زائد، فيما توفر التمويل الإضافي لكل عملائها الحاصلين على القرض الميسر وسمي هكذا نظراً لبساطته متاح تمويل لجميع القطاعات بدون كفيل غارم فترات سداد مرنة وأقل راتب شهري وقسط يناب الدخل، تقدم الشركة منتجين من الحلول التمويلية فقط تخصص لهم عدة مزايا كثيرة لصالح العملاء، كما تندرج شركة إمكان للتمويل ضمن قائمة الشركات المرخصة والمعتمدة من البنك المركزي السعودي سمة يتم تطبيق كافة الأنظمة واللوائح وأحكام الشريعة الإسلامية في المنتجات.

مزايا التمويل الميسر شركة إمكان

خصصت شركة إمكان للتمويل قرض بدون كفيل لجميع القطاعات يشمل النساء والرجال مع إمكانية الحصول على مزايا وتسهيلات في السداد ومرونة في التعامل بالإضافة إلى إمكانية المساعدات من خلال فريق خدمة العملاء المدربين على مساعدتك في اختيار نوع القرض المناسب لك والرد على أي استفسار لديك وذلك عبر الاتصال على رقم 920011038 أما عن المميزات فهي على النحو التالي:-

القرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل بدون كفيل غارم بـ50 ألف ريال سعودي.

فترات السداد مرنة حتى 24 شهراً.

لا يطلب راتب كبير للحصول على القرض الميسر.

إمكانية السداد المبكر مع خصم وفق الأحكام والشروط.

متاح التمويل لجميع القطاعات.

إمكانية الحصول على تمويل إضافي بفترة سداد تصل إلى خمس سنوات.

الشروط والأهلية

القرض متاح للسعوديين فقط.

لا يقل الراتب الشهري عن ألفي ريال وللمتقاعدين لا يقل عن 1.900 ريال.

ألا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة ولا يزيد عن 60 بالنسبة للمتقاعد حتى الـ 70 سنة أو أقل.

مدة العمل لا تقل عن شهر لمحولي رواتبهم على بنك الراجحي.

نسبة الاستقطاع 45% وإذا كان الراتب يزيد عن 25 ألف ريال تصل النسبة إلى 50%.

كيفية طلب تمويل بدون كفيل شركة إمكان

من خلال زيارة إحدى الفروع التي يمكن معرفتها من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.emkanfinance.com.sa أو تعبئة نموذج الطلب.

المستندات المطلوبة/

بطاقة هوية وطنية سارية.

تعريف من جهة العمل بالراتب (الأساسي+ البدلات) يوضح المسمى الوظيفي وتاريخ التعيين.

سجل ائتماني جيد.

كشف حساب بنكي حديث لآخر ثلاثة أشهر.

التمويل الإضافي شركة إمكان

هذا المنتج يتيح للعميل الحصول على قرض مع وجود تمويل قائم بكل سهولة بالإضافة إلى مجموعة من المميزات التالية:-