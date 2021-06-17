نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج كلية الملك خالد العسكرية 1442 الترشح الأولي لحملة الشهادة الجامعية kkmar.gov.sa في المقال التالي

رابط نتائج كلية الملك خالد العسكرية 1442، من أهم الروابط وأكثرها بحثاً خلال الساعات الأخيرة، عقب إعلان لجنة القبول والتسجيل بالكلية، عن صدور نتائج الترشح الأولي لحملة الشهادة الجامعية، ويستطيع المتقدمين الحصول على النتائج إلكترونياً حسب النظام المتبع لذلك، هذا وقد أعلنت الكلية في وقت سابق عن فتح باب التسجيل للجامعيين حسب الشروط المطلوبة للتقديم، وتقدم عدد من الجامعيين للكلية التي تعتبر من أهم الكليات التابعة لوزارة الحرس الوطني السعودي، وخلال السطور التالية سنوضح لكم الرابط الرسمي المخصص لاستخراج النتائج بالخطوات. رابط نتائج الترشح الأولي لكلية الملك خالد العسكرية 1442 الدخول على الموقع الإلكتروني “kkmar.gov.sa“.

إدخال رقم الطلب.

كتابة رقم الهوية. الشروط الواجب توافرها في المتقدمين أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من نشأ مع والده خارج المملكة لخدمة البلاد. أن لا يكون متزوج من غير سعودية. يكون حسن السيرة والسمعة وغير محكوم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو بحد شرعي. ألا يزيد السن عند بداية الدراسة عن 27 عام لجميع التخصصات الجامعية، ما عدا الأطباء لا يزيد السن عن 30 عام. حصول المتقدم على الشهادة الجامعية بنظام الانتظام الكلي وبتقدير جيد ولا يكون قد مر على تخرجه أكثر من عام. أن يتناسب الطول مع الوزن بحيث يكون الحد الأدنى للوزن والطول 165 سم – 52 كيلو جرام، والحد الأقصى 188 سم – 95 كيلو جرام. تأدية اختبار كفايات اللغة الإنجليزية الذي يجريه المركز الوطني للقياس للتخصصات الصحية ما عدا الأطباء. بالنسبة للتخصصات النظرية تأدية اختبار القدرات العامة الذي يقوم به المركز الوطني للقياس. في حالة حصول المتقدم على شهادته من خارج المملكة أن يقدم شهادة المعادلة معتمدة من وزارة التعليم السعودية. الحصول على ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لجميع التخصصات الطبية والصحية. أن يجتاز المتقدم جميع اختبارات القبول التي تقررها الكلية وكذالك الكشف الطبي الصادر من اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول والتسجيل بالكلية. الوسوم عمر شويل - جدة رابط نتائج كلية الملك خالد العسكرية 1442 الترشح الأولي لحملة الشهادة الجامعية kkmar.gov.sa error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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