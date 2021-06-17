جمعية البيئةالسعودية ومبادرة “بَرِّد عليهم”

دوت الخليج : جدة – محمد الرايقي نفذ الفريق التطوعي بجمعية البيئة السعودية صباح اليوم الأربعاء الموافق ١٦ / ٦ / ٢٠٢١

مبادرة بعنوان بَرِّد عليهم والتي استهدفت العمال في حي الفيصلية من خلال توزيع المياه الباردة للعمال وهذه المبادرة تأتي ضمن برامج وفعاليات ومناشط جمعية البيئة السعودية بإشراف قائد الفريق التطوعي بجمعية البيئة السعودية الأستاذ بندر يحيى عسيري ومشاركة عبدالرحمن عماد الدين وعبدالله عماد الدين وعبدالرؤوف أحمد خالد

ويحيى عزة اللولو ومهند عبدالملك سعيد ، ويهدف البرنامج إلى تفعيل وإبراز دور الإنسان في خدمة البيئة من خلال مساهمته في تخفيف درجات الحرارة والمحافظة على صحة الإنسان وهي رسالة لتذكير الناس وتوعيتهم بشرب المياه والإحساس بمعانات الناس مع إرتفاع درجات الحرارة وتفعيل برامج العطاء المستمرة من متطوعي جمعية البيئة السعودية في تقديم المبادرات المجتمعية المنوعة .

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