نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج كلية الملك خالد العسكرية 1442 للجامعيين رابط الاستعلام والشروط في المقال التالي
نتائج كلية الملك خالد العسكرية 1442 لحملة البكالوريوس، أعلنت لجنة القبول عن أسماء المقبولين والمرشحين مبدئياً لحملة الشهادة الجامعية، حيث ازداد البحث بصورة كبيرة عن أسماء المقبولين من حملة البكالوريوس، وتمت المفاضلة والترشيح وفقاً للشروط الموضوعة من قبل لجنة القبول، وتمت عملية الاختيار بكل شفافية وبعد مراجعة الشروط اللازمة للقبول وتطبيقها على كافة المقبولين، حيث يسعى الشباب السعودي لنيل شرف لبس الزي العسكري، والدفاع عن مقدرات الشعب السعودي، وفيما يلي في هذا المقال، سوف نستعرض معكم رابط استخراج أسماء المقبولين، وما هي الشروط والمستندات المطلوبة.
رابط استخراج النتائج
ازداد البحث بصورة كبيرة عن أسماء المقبولين، وعلى من يجد نفسه من المقبولين، متابعة موعد المقابلة والمراجعة لتقديم كافة المستندات المطلوبة، من قبل لجنة القبول وإحضار كافة الأوراق والمستندات المطلوبة، حتى تتم عملية القبول بعد إجراء المقابلة الشخصية، وبعد مراجعة المستندات الخاصة بالمتقدم ومطابقتها لما تم إرساله في طلب التقديم الإلكتروني.
رابط الاستعلام عن النتيجة قبول كلية الملك خالد العسكرية
أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية، عن نتائج المقبولين مبدئياً لحملة الشهادة الجامعية، وذلك وفقاً للشروط والضوابط الموضوعة مسبقاً، وتم إتاحة النتيجة على رابط نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية kkmar.gov.sa
تذكير بشروط القبول
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية سعودي الأصل والمنشأ.
- حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة.
- غير متزوج بأجنبية.
- لا يزيد عمر المتقدم عن 27 سنة ما عدا الأطباء لا يزيد السن عن 30 سنة.
- تناسب الطول مع الوزن بحيث يكون 165سم – 52 كم كحد أقصى، الحد الأعلى 188سم – 95 كم.
- لا يقل تقدير المتقدم عن جيد وأن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بانتظام كلي.
- لا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد.
- أن يؤدي اختبارات الكفاية الانجليزية (STEP).
- أداء اختبار القدرات العامة وذلك للتخصصات النظرية فقط.
- للحاصلين على الشهادة من خارج المملكة لابد من معادلة الشهادة من قبل وزارة التعليم.
- اجتياز المقابلة الشخصية وكافة الاختبارات اللازمة.
- الحصول على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
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