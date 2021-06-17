نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكيفات حساب المواطن في المقال التالي
مكيفات حساب المواطن تعتبر من طرق الدعم التي توفرها الحكومة بالمملكة العربية السعودية بالأسعار التي تناسب المواطنين بسبب الظروف المالية التي تتعرض لها البلاد بسبب فيروس كورونا، حيث تجد الكثير من الخصومات على هذه الأجهزة، وسوف نتعرف على من خلال هذا المقال على الموضوع بالتفصيل.
مكيفات حساب المواطن
تضع المملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط لابد من أن تتوافر في المتقدم حتى يحصل على دعم المكيفات ذات الجودة المرتفعة، ومن أهم هذه الشروط:
- أن يكون سعودي الجنسية حتى يتمكن من الاستفادة من دعم مكيفات حساب المواطن.
- لديه الهوية الوطنية السارية المفعول حتى يتمكن من الحصول على الجهاز.
- أن يكون عمر المستحق لا يزيد عن 21 عام.
- أجهزة المكيفات العالية الجودة لا التي يحصل عليها المواطن لا تزيد عن ستة أجهزة.
- أن يكون المتقدم مقيم في المملكة العربية السعودية، ولا يتواجد خارجها لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر.
- أن يقدم وثيقة تثبت محل الإقامة في سكن ملك أو إيجار.
- ألا يكون يقيم في سجن أو دار إيواء.
- يمكن لأبناء المواطنين السعوديين من الإناث والذكور المشاركة في برنامج استحقاق مكيفات حساب المواطن.
- الزوجة السعودية أو الزوج السعودي الذي يحمل بطاقة التنقل يمكنه أن يستفاد من هذه المبادرة.
كيفية التسجيل في رابط استحقاق المكيفات
يتم التسجيل من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة، ومنها:
- قم بالدخول على رابط استحقاق حساب المواطن.
- قم بكتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد.
- يظهر أمامك الرقم التأكيدي الذي يتم إدخاله في المكان المحدد له.
- قم بالضغط على التحقق من الأهلية.
- يظهر أمام المتقدم البيانات كاملة التي توضح مدى استحقاقه للدعم أم لا .
- تظهر صفحه المتاجر المشاركة في هذه المبادرة.
- يحدد المواطن أقرب هذه المتاجر إليه.
- قم بالذهاب إلى المتجر وإذا ظهر لهم الهوية الشخصية.
- قم باختيار المكيف الذي يناسبك ثم ادفع المبلغ المخصص لهذا مع الحصول على الدعم.
- سوف يصل المكيف إلى العميل بعد أن قام باختياره وبعد فترة لا تتجاوز ال 15 يوم.
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