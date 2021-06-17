نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا هاتف مصرف الراجحي المجاني لاستقبال الشكاوي والاستفسارات- 24 ساعة في المقال التالي
نقدم لكم هاتف مصرف الراجحي المجاني للجوال، حيث يعد يلجئ العديد من عملاء مصرف الراجحي في المملكة السعودية، إلي مؤشر البحث جوجل للحصول على رقم مصرف الراجحي، وعليه فنتتاول لكم من خلال موقع “ثقفني”، مختلف أرقام مصرف الراجحي لاستقبال الاستفسارات والشكاوي من العملاء بصورة مجانية، وجدير بالذكر أنه يعد مصرف الراجحي من أقوي البنوك وأفضل البنوك في المملكة السعودية والوطن العربي، حيث يشتهر بتقديم كافة المعاملات المالية والمصرفية لعملاءة وفق ما تتضمنه الشريعة الاسلامية من ضوابط وشروط لهذه المعاملات.
كما يهتم البنك في المقام الأول على الرد وتقديم مختلف النصائح وتوضيح الاستفسارات لعملاءه، حيث خصص بعض الأرقام لاستقبال اتصالات المعلاء، والرد عليها ليها على مدار الساعة، والآن يمكنكم التعرف على هاتف مصرف الراجحي المجاني للجوال، من خلال متابعة هذا التقرير.
هاتف مصرف الراجحي المجاني للجوال
قد أصبح في مقدور كافة عملاء بنك الراجحي إتمام العديد من العمليات المصرفية عن طريق الإنترنت، حيث خصص المصرف موقع إليكتروني خاص لهذا الصدد، حيث يمكنك الآن الدخول على الرابط الرسمي لمصرف الراجحي، واتمام العديد من المعاملات البنكية دون الذهاب إلى أحد الفروع، كما يمكنك كذلك اتمامها من خلال تحمل التطبيق الإليكتروني الخاص بالمصرف، أيضاً قد خصص كذلك خدمة عملاء مكونة من باقة من أمهر الموظفين المتخصصين في هذا المجال، حيث يكون شغلهم الشاغل هو الرد واستقبال الطلبات والاستفسارات والشكاوي على مدار اليوم، والآن يمكنك التعرف على هاتف مصرف الراجحي المجاني للجوال من خلال التالي:
- الرقم الموحد الجديد +966 920003344.
- الهاتف المجاني لعملاء المصرف الحاليين، 8001248880.
- رقم بنك الراجحي للعملاء الجدد، 8001241222.
المزايا والخدمات المقدمة من خدمة عملاء الراجحي
هناك الكثير من الخدمات التي يمكنك اتمامها من خلال خدمة عملاء مصرف الراجحي، حيث من شأنها تسهل على العملاء الحاليين والجديد كذلك استخلاص العديد من الخدمات المصرفية من خلالها، وتتمثل أهمها في التالي:
- يستطيع العميل إجراء كافة المعاملات البنكية والحوالات من خلال الجوال أو الهاتف الثابت.
- كما يمكن كذلك إجراء العمليات المصرفية من داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
- ومن أهم المزايا كذلك أن هذه الخدمة متاحة على مدار اليوم.
- كما يستطيع العميل معرفة جميع التفاصيل الخاصة بحسابه.
- سداد مختلف الفواتير الحكومية المسجلة على العميل.
- التحويل من مصرف الراجحي إلي آي من البنوك المحلية الأخري.
- كما يمكن أيضاً من خلال هاتف مصرف الراجحي المجاني للجوال، الغاء أو تفعيل البطاقة الأتمانية أو إعادة إصدارها.
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