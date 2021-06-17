تمويل شخصي جديد بدون كفيل عبر بنك ساب البريطاني السعودي

يقدم بنك ساب أو المعروف باسم البنك السعودي البريطاني تمويل شخصي جديد بدون كفيل متوافق مع الضوابط الشرعية الإسلامية، حيث يتم استخدام هذا التمويل من أجل الزواج أو للإجازات كما يمكن استخدامه من أجل شراء إحدى المركبات الجديدة أو لتعليم الأبناء، ويأتي هذا التمويل بصيغة التورق وهو نوع من أنواع التمويلات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية وبالتعريف عن هذا التمويل فإن البنك البريطاني السعودي يقوم بشراء معادن من السوق الدولية ومن ثم يعود ويبيعها لك بمعدل سنوي معلوم وثابت، ومن ثم سوف تقوم بتوكيل إدارة الخزينة التابعة للبنك السعودي البريطاني ببيع المعادن بالنيابة عنك من أجل الحصول على النقد.

التمويل الشخصي الجديد بدون كفيل عبر مصرف ساب

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة وضوابطها

التمويل سيكون فوري خلال نصف ساعة بعد إكمال جميع الأوراق المطلوبة

التمويل الشخصي يبلغ مليون ونصف المليون ريال

يبلغ مليون ونصف المليون ريال في حالة الوفاة سيتم تفعيل سداد المديونية بعد تقديم كافة المستندات اللازمة

التسديد سيكون خلال 5 سنوات وبشكل شهري

يمكن أيضا الحصول على تمويل إضافي من البنك السعودي البريطاني بعد تسديد ما يعادل 20% من التمويل الشخصي.

ما هي شروط بنك ساب للحصول على القرض الشخصي للأفراد

العمر ما بين 21 عام وحتى 58 عام بالنسبة للقطاع العام، بينما يمكن للموظفين في القطاع الخاص حتى الـ 60 عام

الراتب الأساسي للمقيمين والسعوديين على الأقل 3.000 ريال سعودي شهريا

أن يكون الحد الأدنى لمجموع المرتب للمواطنين السعوديين 4.000 ريال سعودي وللأجانب أن يبدأ من 5.000 ريال سعودي

بالنسبة لمدة الخدمة يجب أن تكون ثلاثة أشهر للأجانب وشهر واحد على الأقل للمواطنين السعوديين.

آلية التقديم على تمويل بنك ساب الشخصي