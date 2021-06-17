نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي جديد بدون كفيل عبر بنك ساب البريطاني السعودي في المقال التالي
يقدم بنك ساب أو المعروف باسم البنك السعودي البريطاني تمويل شخصي جديد بدون كفيل متوافق مع الضوابط الشرعية الإسلامية، حيث يتم استخدام هذا التمويل من أجل الزواج أو للإجازات كما يمكن استخدامه من أجل شراء إحدى المركبات الجديدة أو لتعليم الأبناء، ويأتي هذا التمويل بصيغة التورق وهو نوع من أنواع التمويلات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية وبالتعريف عن هذا التمويل فإن البنك البريطاني السعودي يقوم بشراء معادن من السوق الدولية ومن ثم يعود ويبيعها لك بمعدل سنوي معلوم وثابت، ومن ثم سوف تقوم بتوكيل إدارة الخزينة التابعة للبنك السعودي البريطاني ببيع المعادن بالنيابة عنك من أجل الحصول على النقد.
التمويل الشخصي الجديد بدون كفيل عبر مصرف ساب
- التمويل متوافق مع أحكام الشريعة وضوابطها
- التمويل سيكون فوري خلال نصف ساعة بعد إكمال جميع الأوراق المطلوبة
- التمويل الشخصي يبلغ مليون ونصف المليون ريال
- في حالة الوفاة سيتم تفعيل سداد المديونية بعد تقديم كافة المستندات اللازمة
- التسديد سيكون خلال 5 سنوات وبشكل شهري
- يمكن أيضا الحصول على تمويل إضافي من البنك السعودي البريطاني بعد تسديد ما يعادل 20% من التمويل الشخصي.
ما هي شروط بنك ساب للحصول على القرض الشخصي للأفراد
- العمر ما بين 21 عام وحتى 58 عام بالنسبة للقطاع العام، بينما يمكن للموظفين في القطاع الخاص حتى الـ 60 عام
- الراتب الأساسي للمقيمين والسعوديين على الأقل 3.000 ريال سعودي شهريا
- أن يكون الحد الأدنى لمجموع المرتب للمواطنين السعوديين 4.000 ريال سعودي وللأجانب أن يبدأ من 5.000 ريال سعودي
- بالنسبة لمدة الخدمة يجب أن تكون ثلاثة أشهر للأجانب وشهر واحد على الأقل للمواطنين السعوديين.
آلية التقديم على تمويل بنك ساب الشخصي
- من الممكن أن يتم التقديم عبر الاتصال على الرقم الذي يوفره البنك، أو من خلال تسجيل الدخول في البوابة الإلكترونية لبنك ساب
- ثم النزول للأسفل بعد قراءتك لجميع التفاصيل المتعلقة بالتمويل، سترى أيقونة طرق التقديم
- بعد الضغط على أكمل المعلومات الشخصية اكتب رقم الهوية ونوعها وتاريخ الميلاد بالهجري وبالميلادي بعد إتمامك المعلومات الشخصية توجه إلى كلمة إبدأ
- أكمل بعدها التفاصيل المالية و ملء الحقول المطلوبة منك بشكل صحيح وانتقل إلى تفاصيل القرض ومن ثم إلى حاسبة التمويل الشخصي من أجل حساب التمويل تقديريا
- ومنها إلى المراجعة لمراجعة البيانات التي قمت بإدراجها وأخيرا اضغط على إرسال الطلب.
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