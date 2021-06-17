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عمر شويل - جدة تسجيل دخول برنامج حساب المواطن برقم الهوية ورقم حساب المواطن؛ هذا البرنامج الذي أنشأته المملكة العربية السعودية لمساعدة الفقراء والذين تأثروا بالتطورات الحديثة والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار، لذلك أطلقت المملكة العربية هذا البرنامج حتى تتمكن من مساعدة الأسر الفقيرة التي تستحق الدعم، لذلك يمكن للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط حساب المواطن التسجيل في حساب المواطن والحصول على الدعم الشهري، وفيما يلي نقدم لكم طريقة التسجيل في حساب المواطن ورقم حساب المواطن وغيرها من المعلومات الهامة.

رابط تسجيل دخول برنامج حساب المواطن برقم الهوية

يبحث دائما المواطنين عن رابط حساب المواطن ca.gov.sa وذلك للتسجيل في هذا البرنامج للحصول على الدعم وهم الأسر أصحاب الدخل المحدود أو المتوسط حيث قدمته المملكة العربية السعودية للمحتاجين حتى يستطيعوا العيش في ظل هذه الظروف، وفيما يلي خطوات التسجيل في برنَامج حساب المواطن:

الدخول إلى الرابط الرسمي لبرنامج حساب المواطن. تسجيل الاسم وكلمة المرور في مواضعهم وذلك إذا كان لديك حساب سابق بالفعل. أما إن كان التسجيل لأول مرة انقر على تسجيل جديد. تسجيل كافة البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية ورمز التحقق والعنوان ورقم الجوال وبيانات الحساب البنكي وغيرها. سيتم إرسال رسالة عبر رقم الجوال الخاص بك الذي قمت بتسجيله يحتوي على كلمة المرور. قم بتسجيل الاسم وكلمة المرور واضغط تسجيل.

رقم برنامج حِساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عن الرقم الخاص به وذلك لتلقي شكاويكم واستفساراتكم، وهذا هو الرقم الرسمي لحساب المواطن 19912، ويُعد الرقم المجاني لحساب المواطن هو أسهل وسيلة للاستفسار عن أي شئ في البرنامج، ويتم استقبال الاستفسارات يومياً من الأحد للخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً.

كيفية تغير رقم الجوال في حساب المواطن

يمكن تغير رقم الجوال في حساب المواطن عن طريق الخطوات التالية :

الولوج إلى موقع حساب المواطن الإلكتروني. الضغط على بيانات المستفيد. بعد ذلك اختيار تغيير رقم الجوال. النقر على تأكيد التغيير.

وبهذا نكون قدمنا لكم في هذا المقال رابط تسجيل دخول برنامج حساب المواطن برقم الهوية ورقم حساب المواطن, وكيفية تغيير رقم الجوال في حساب المواطن.